«Просто выполнял свой долг»: доброволец о получении ордена Мужества Путин наградил бойца орденом Мужества за спасение командира танка «Алеша»

Фото: Алексей Майшев/«Россия сегодня»/kremlin.ru/

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин наградил орденом Мужества добровольца Сергея Соленова, который спас командира танка «Алеша» Александра Левакова, закрыв его от сброшенной с беспилотника гранаты, сообщает RT. Сам Соленов заявил, что не ожидал награждения, ведь он просто выполнял воинский долг.

Конечно, мне было приятно получить столь высокую награду. Но это стало для меня неожиданностью. Я просто выполнял свой воинский долг. Думаю, Леваков поступил бы так же, — сказал он.

Доброволец отметил, что его поступок был закономерным, поскольку офицеру нужно было продолжать руководить подчиненными. Он также признался, что ему было очень приятно увидеть Левакова на церемонии награждения. По его словам, офицер пожал ему руку и заявил, что награда заслуженная.

Летом прошлого года экипаж танка «Алеша» разгромил целую колонну украинской бронетехники в ходе боев на Запорожском направлении. Российские бойцы уничтожили два Т-72Б, один бронетранспортер М113 и пять БТР MaxxPro.

Ранее российский лидер Владимир Путин посмертно наградил медалью «За отвагу» замглавы Краснояружского района Белгородской области Игоря Бородаенко. Чиновник получил смертельные ранения при наезде автомобиля на мину.