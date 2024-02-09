Просмотры Карлсона, обещание Сырского, выезд «Пилигрима»: что будет дальше

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Реакция западных СМИ и пользователей соцсетей на интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону, обещание, которое новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский дал президенту Украины Владимиру Зеленскому, запрет на выезд из России лидеру рок-группы «Пилигрим» Андрею Ковалеву — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ. Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Как Запад отреагировал на интервью Путина?

Американские телеканалы CNN и Fox News в США после выхода интервью с Путиным решили о нем не упоминать. Так, примерно спустя 30 минут после публикации беседы с Путиным Fox News, где Карлсон до этого работал, не упоминал об интервью в эфире. Вместо этого там говорили об отставке главкома ВСУ Валерия Залужного. При этом CNN транслировал обсуждение расследования о ненадлежащем хранении секретных документов Байденом.

Тем временем британский телеканал Sky News, издания Independent, Guardian, Daily Mail и Telegraph опубликовали цитаты из интервью Владимира Путина. Помимо этого, статья об этой беседе появилась в газете Financial Times.

Ряд американских изданий также решил привести тезисы из разговора Путина с Карлсоном. Так, они появились на страницах Forbes, Daily Beast, Variety Newsweek, New York Post и Hill. Газеты New York Times и Wall Street Journal также опубликовали информацию относительно интервью. В свою очередь авторы Washington Post решили ограничиться карикатурой. Кроме того, статья о Путине и Карлсоне появилась в газете Politico.

Интервью Путина Карлсону не оставил без внимания и американский предприниматель Илон Маск, пообещавший не блокировать видео после его публикации в Twitter (X). Миллиардер после размещения ролика написал, что смотрит его. Он также сделал репост сюжета их беседы.

«Смотрю его сейчас», — написал Маск.

Число просмотров интервью Путина превысило 100 млн меньше чем за сутки и быстро попало в раздел «Тренды» в X. За ночь появилось несколько миллионов постов с упоминанием Путина и Карлсона. В Европе также отметили, что интервью стало очень «острым» на фоне информационной блокады на Западе.

«Я в любой день выберу Путина, а не Джо Байдена. Потому что для Путина „Россия на первом месте“, как и должно быть для лидера страны. А Байден решил поставить страну, в которой он „лидер“, на самое последнее место в списке дел. <...> Я так рад, что Такер сделал это интервью и дал нам возможность услышать точку зрения Путина», — написал американский журналист и телеведущий Джои Маннарино.

Выход интервью с Путиным совпал с неудачной пресс-конференцией, которую президент США Джо Байден дал в связи с расследованием, которое ведет спецпрокурор Роберт Хур. Следственную группу интересовало, при каких обстоятельствах Байден (когда был еще вице-президентом при Бараке Обаме) на долгие годы оставил в гараже своего дома в Делавэре коробки с секретными документами. Спецпрокурор сообщил, что в ходе допроса в конгрессе Байден не смог вспомнить, в какие годы он был вице-президентом, когда умер его сын Бо и при каких обстоятельствах секретные документы находились у него в гараже.

Минюст объявил, что считает президента США «пожилым человеком, страдающим провалами в памяти, но не имевшим злого умысла». Когда это появилось в американских СМИ, рассерженный Джо Байден неожиданно вышел на пресс-брифинг, где уверял, что у него «память отличная» и он «лучше всех подходит на роль президента этой страны». Пресс-конференция закончилась громким провалом: Байден перепутал президентов Мексики и Египта, заявив, что «мексиканский президент не пускал гуманитарную помощь в сектор Газа». В соцсетях отметили, насколько Байден перед камерами отличается от Путина.

«В тот же день, когда Путин дал без шпаргалки двухчасовое интервью с 30-минутной лекцией по истории, Минюст США объявил, что считает Джо Байдена умственно недееспособным. Это отлично показывает, как Россия и США движутся в разных направлениях», — написал американский журналист Дэн Коэн.

Фото: kremlin.ru

Какое обещание Сырский дал Зеленскому?

Новый главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Александр Сырский пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому удержать Авдеевку под Донецком, сообщил украинский инсайдерский Telegram-канал «Резидент» со ссылкой на источник в офисе президента. Отмечается, что в свое время генерал командовал войсками при обороне Артемовска (Бахмута), но не смог его отстоять.

Как сообщают источники канала, Сырский дал обещание удержать Авдеевку, несмотря на сложившуюся там критическую для ВСУ ситуацию. При этом за безуспешные атаки армии на позиции ВС РФ, которые заканчивались большими потерями для украинцев, военного прозвали Генералом 200.

Зеленский, назначая Сырского главкомом, заявил, что генерал имеет успешный опыт защиты в Киевской оборонной операции и успешный опыт наступления в Харьковской операции. По мнению Зеленского, 2024 год может стать успешным для Украины после изменений в обороне страны, а именно в ВСУ.

Главком ВСУ родился в 1965 году в селе Новинки Владимирской области. Он поступил в Московское высшее общевойсковое командное училище, а затем продолжил обучение на Украине в Академии вооруженных сил и Национальной академии обороны.

Сырский дослужился до должности командира 72-й отдельной механизированной бригады, а после переворота в 2014 году стал первым замначальника Главного командного центра ВСУ. Позже его обвинили в огромных потерях, которые понес Киев в Дебальцевском котле, но на его карьере это никак не сказалось.

Ранее Telegram-канал Readovka сообщил, что родители и брат нового главкома ВСУ проживают во Владимирской области. По данным канала, отцом Сырского оказался бывший полковник ВС России в отставке. Канал отмечает, что до начала СВО близкие военного активно размещали в соцсетях патриотические фотографии, а после начала спецоперации сам украинский генерал порвал все связи с родными.

Кроме того, РИА Новости выяснило, что старший сын нового главнокомандующего ВСУ Антон проживает в Австралии и регулярно посещает местные ночные клубы. Он окончил один из австралийских вузов. Свои записи в соцсетях он выкладывает исключительно на русском языке.

В свою очередь военный эксперт Анатолий Матвийчук напомнил о прозвищах Сырского, от которых бойцам ВСУ «станет плохо». Он заявил, что Сырского называют Мастером Котлов и Кровавым Генералом.

«Если проследить биографию Сырского, то увидим: это и Мастер Котлов, Кровавый Генерал, Генерал 200, такие у него прозвища, Генерал „Чего изволите?“. Бойцам ВСУ станет плохо. С ним связан весь негатив, все поражения ВСУ, начиная с окружения в районе Дебальцево в 2015-м. Сырский — „карманный генерал“, смотрит в рот Зеленскому», — пояснил Матвийчук.

Военэксперт объяснил, что Сырский получил эти прозвища благодаря многочисленным потерям украинских военных при операциях под его командованием. По его мнению, назначение нового главкома ВСУ никак не отразится на ходе спецоперации. При этом он не исключил, что Сырский способен организовать безрассудные операции, которые приведут к дальнейшему углублению кризиса в украинской армии.

Сам главком заявил в Telegram-канале, что на повестке дня стоят новые задачи. Одним из будущих векторов победы генерал назвал применение беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы.

«На повестке дня стоят новые задачи. Прежде всего это четкое и детальное планирование действий всех органов военного управления, объединений, соединений и частей с учетом потребностей фронта в новейшем оружии, которое поступает от международных партнеров», — сказано в публикации.

Также Сырский отметил важность подготовки и обучения личного состава ВСУ. Генерал подчеркнул, что «жизнь и здоровье военнослужащих всегда были и являются главной ценностью украинской армии».

Фото: t.me/osirskiy

За что лидеру рок-группы «Пилигрим» закрыли выезд из России?

Лидеру рок-группы «Пилигрим», бизнесмену Андрею Ковалеву закрыли выезд из России из-за оскорбления блогера Дмитрия Портнягина. По данным Telegram-канала Baza, музыкант отказался записывать опровержение на видео.

Конфликт между Ковалевым и Портнягиным разгорелся в 2022 году, когда музыкант опубликовал ролик и назвал блогера мошенником, жуликом и аферистом. После этого Портнягин подал в суд и потребовал от Ковалева публичного опровержения своих слов. Иск блогера был удовлетворен, и музыканта обязали в течение пяти дней после оглашения решения записать видео с извинениями. После отказа Ковалева выполнять условия Портнягин снова обратился в суд и добился запрета для него на выезд из страны.

Ковалев является основателем группы «Пилигрим», которая играет музыку в жанре классического хард-рока и хэви-метала. Первый альбом музыкального коллектива получил название «Слава России!».

Андрей Ковалев известен не только как музыкант и автор песен, но и как крупный владелец недвижимости. Он является собственником компаний «Экоофис» и усадьбы Гребнева и занимается реконструкцией и сдачей в аренду коммерческих объектов в Москве.

В середине 1990-х Ковалев занимал должность замминистра лесной промышленности, а в 2000-х был депутатом Московской городской думы. В 2020 году экс-парламентарий возглавил Общероссийское движение предпринимателей.

Конфликт с Ковалевым для Портнягина не первый. Telegram-канал SHOT сообщил, что блогер ранее подал в суд на Федеральную налоговую службу и пытался оспорить свою задолженность, которая составила 64 млн рублей. Портнягин не согласился с суммой, которую выставила ему налоговая, поэтому пытался уменьшить ее различными способами.

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