«Прошли кровь, говно и сахар»: Пригожин встретился с бывшими заключенными Пресс-служба «Конкорда» опубликовала видео встречи Пригожина с бывшими заключенными

Фото: РИА Новости

Евгений Пригожин

Пресс-служба «Конкорда» опубликовала видео встречи владельца компании Евгения Пригожина с бывшими заключенными — членами ЧВК «Вагнер». Как указали на странице «Конкорда» во «ВКонтакте», бойцы полностью выполнили полугодовой контракт с ЧВК и вернулись в Карелию.

Вы прошли, как говорится, «кровь, землю, говно и сахар». Было тяжело и очень тяжело. Я говорил в свое время вам, что мне нужны ваши криминальные таланты, чтобы убивать врага. Теперь криминальные таланты не требуются.<...> Деньги есть, медали есть, адреналина выплеснули столько, что еще для правнуков хватит. Так что старайтесь поаккуратней, — цитирует пресс-служба "Конкорда" заявление Пригожина.

В сообщении говорится, что это четвертая группа бойцов, вернувшихся на родину.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что российское военное командование договорилось с украинской стороной о возвращении из плена 50 военнослужащих ВС России. 31 декабря на родину из украинского плена были возвращены 82 российских военнослужащих. До этого Минобороны России сообщило о возвращении из украинского плена 60 военнопленных ВС РФ.