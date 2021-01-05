Прошедший 2020 год стал рекордно тёплым во всей России

https://static.news.ru/photo/89f963cc-4f83-11eb-baf2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Впервые за всю историю метеорологических наблюдений 2020 год стал самым тёплым во всех федеральных округах, за исключением Северо-Кавказского федерального округа. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Впервые за всю 130-летнюю историю регулярных метеонаблюдений во всех федеральных округах этот год стал рекордным, исключение — Северо-Кавказский округ. Это удивительно, просто редчайший случай. Понятно, что по всей территории России 2020 год стал рекордным, самым жарким за всю историю, — цитирует ТАСС метеоролога.

Такие рекорды, по словам Вильфанда, связаны с процессами глобального потепления. Он также отметил, что в Москве среднегодовая температура оказалась сразу на три градуса выше нормы.

Только представьте, насколько это большой отрыв. Среднегодовое значение — это малоизменчивая характеристика, — подчеркнул Вильфанд.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предрёк аномальное потепление грядущей весной, которая, по словам метеоролога, придёт в Россию раньше обычного. Так, люди почувствуют приближение лета уже в марте.

Как сообщал NEWS.ru, Роман Вильфанд рассказал о приближении аномальных морозов на ряд российских регионов. Температуры значительно ниже нормы прогнозируются в ближайшие дни в некоторых регионах Урала и Сибири. В частности, в Свердловской, Челябинской, Курганской, Тюменской областях ночные температуры будут достигать минус 25–30 градусов, то есть ожидается на 5–10 градусов ниже нормы для начала января.