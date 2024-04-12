«Прощаемся с теплом»: синоптик предрек серьезное похолодание на неделе Синоптик Шувалов: центральная часть России прощается с теплом

Европейская территория России прощается с неожиданным теплом, рассказал NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. По его прогнозу, на следующей неделе в Москву, Подмосковье и соседние регионы придет более прохладная погода, которая будет соответствовать климатической норме для середины апреля. В центральных областях России температурный фон будет порядка 10–15 градусов тепла, а в Воронеже и Липецке — до плюс 17–18.

Мы прощаемся с неожиданным теплом, которое нагрянуло в первую декаду апреля. Эти показатели более характерны для данного времени года или чуть выше нормы. В понедельник в центральных областях России прогнозируется штормовой ветер до 20 метров в секунду. Он обусловлен прохождением с запада фронтальных разделов, которые принесут более прохладный воздух, — сказал Шувалов.

Синоптик добавил, что в Москве, Владимире, Иваново, Рязани, Твери, Смоленске прогнозируются более сильные дожди, тогда как в Туле и Рязани преимущественно сохранится сухая погода. В среду и четверг, 17–18 апреля, вероятность осадков будет минимальной.

Шувалов подчеркнул, что за прошедшие три дня на европейской территории России было побито порядка 100 температурных рекордов. Так, в Воронеже было 28,7 градуса, в Рязани — 26, на юге Воронежской области — почти 30 градусов тепла.

Ранее Шувалов заявил, что в выходные дни в Москве ожидается резкое понижение температуры до плюс 12 градусов. По его словам, в столичном регионе также пройдут дожди, а ветер усилится. С приближением фронтальной волны в понедельник, 15 апреля, возможны более интенсивные осадки.