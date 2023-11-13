Прорыв украинской ДРГ под Белгород 13 ноября на авто с Z. Был или нет? Гладков опроверг информацию о прорыве украинской ДРГ в Белгородскую область

Фото: МО Украины

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опроверг информацию о прорыве украинской диверсионно-разведывательной группы в регион. Что об этом нужно знать?

«Еще одна фейковая информация, которую пытаются разогнать для увеличения аудитории», — заявил Гладков на совещании, трансляция которого организована на его странице в соцсети «ВКонтакте».

Информация о прорыве украинской ДРГ в Белгородскую область 13 ноября

Около 09:00 по московскому времени Mash написал, что украинская ДРГ пыталась прорваться в Белгородскую область на УАЗе с буквой Z на борту этим утром.

«Диверсанты выдавали себя за российских солдат, но были вычислены и ликвидированы в районе города Шебекино. По нашей информации, в составе ДРГ было восемь человек. Пограничники вступили с ними в бой около семи утра. С нашей стороны жертв нет», — сообщил источник.

«Недалекие украинские военные предприняли „хитрую“ попытку выдать себя за русских воинов — восемь умников оседлали уазик, на котором нарисовали нашу символику, и попытались проникнуть в Шебекино, сообщают СМИ и военкоры. Однако там их предсказуемо вычислили и ликвидировали русские солдаты — с нашей стороны жертв нет, а ВСУшники, которым удалось выпрыгнуть из горящей машины, очень расстроились, что их смекалка не сработала», — рассказала Readovka.

Около 09:30 по московскому времени Гладков опроверг эти данные. При этом местные жители также сообщают, что подобных еловых лесов, как на видео, которое появилось в Сети с якобы последствиями уничтожения ДРГ, в Шебекинском районе вообще нет.

«Я не знаю, про какой УАЗик с украинской ДРГ, уничтоженной в районе Шебекино нашими погранцами, пишут Telegram-каналы, сами пограничники в Шебекино про это, во-первых, не слышали, во-вторых, проехать на УАЗике, даже с буквами Z на бортах, тут, мягко скажем, проблематично. То есть проехать со стороны Украины», — написал Telegram-канал «Старше Эдды».

Минобороны РФ и ФСБ это никак не комментировали.

Предыдущий прорыв украинской ДРГ в Белгородскую область

SHOT 11 ноября сообщил, что украинская ДРГ из пяти человек безуспешно попыталась прорваться на территорию Белгородской области.

«Накануне около 05:30 наши пограничники засекли противника недалеко от хутора Старый Волоконовского района. ДРГ состояла из пяти человек. Предварительно, шли из села Землянки Харьковской области, чтобы не попасться в обзор БПЛА. Перед попыткой прорыва велся стрелковый бой: украинские диверсанты стреляли из АК-74М — патронами калибра 5,45 мм. Бой шел около 20 минут, в итоге группа была отброшена назад, прорыва границы не допущено. Известно, что среди украинских диверсантов есть раненые и погибшие», — написал источник.

Минобороны РФ и ФСБ это никак не комментировали.

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