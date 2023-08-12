Прорыв дамбы в Уссурийске: есть ли погибшие, сколько домов затоплены

Фото: ГУ МЧС России по Приморскому краю

Последствия подтопления в Уссурийске в результате образования прорана на дамбе

В Уссурийске Приморского края прорвало дамбу, которая была создана для сдерживания паводка, сообщили в Единой дежурной диспетчерской службе города. Что там происходит сейчас и есть ли пострадавшие?

«Прорвало, да, дамбу... Был перелив, сверху был перелив ночью, через верх дамбы. Соответственно, начала разрушаться, и вот сейчас только она вылетела», — рассказали в диспетчерской службе.

Что случилось в Уссурийске 12 августа

Вчера вечером, 11 августа, в городе звучали сирены о чрезвычайной ситуации, местных жителей начали эвакуировать с подтопленных территорий. Часть Уссурийска осталась без света. Сильные осадки и последовавший за этим потоп привели к затоплению обширных территорий региона. По информации МЧС, в 17 муниципальных образованиях Приморского края подтоплено: 534 жилых дома, 1393 приусадебных участка, 40 участков автодорог.

В ведомстве также отметили, что всего в Приморье водой был отрезан 31 населенный пункт. Силами пожарно-спасательных подразделений Приморского края организована работа восьми лодочных переправ. С подтопленных территорий при помощи пожарных насосных станций откачано более 68 тыс. куб. м воды.

По информации администрации Уссурийска, сегодня в 08:00 по местному времени (01:00 мск) выпало 132,8 мм осадков. Уровень воды в реке Раздольной поднялся до отметки в 880 см. Это на 300 см выше поймы.

Отсутствует автомобильное сообщение к 12 селам: Богатырка, Монакино, Улитовка, Яконовка, Кроуновка, Корсаковка, Пушкино, Кугуки, Утесное, Красный Яр, Линевичи, мкрн. Загородный. В районе «7 ветров» подтоплены придомовые территории по улице Раздольной, дома 22, 26, 28.

Днем дамбу, которая защищала от наводнения, прорвало. Инцидент случился в районе «Семи ветров». После прорыва дамбы вода хлынула в сторону Уссурийска. Затоплены десятки домов, люди спасают свое имущество. Спасатели эвакуируют жителей, кто-то покидает помещения самостоятельно.

Что сейчас происходит в Уссурийске

В пресс-службе администрации городского округа заявили, что подъем воды в Уссурийске из-за мощных ливней, остановился. Однако более десяти населенных пунктов все еще отрезаны от автомобильного сообщения.

«Сейчас стабилизировалась [вода], но все равно обстановка, соответственно, напряженная по этому поводу», — сообщили РИА Новости в администрации городского округа.

Информации о пострадавших и погибших пока не поступало.

Когда погода в Приморье улучшится

На этой неделе на Приморье обрушился тайфун «Ханун». Наиболее сильными ливни оказались в Уссурийске и западных районах края. Вторжение тайфуна на континент обострило атмосферный фронт, протянувшийся по периферии вихря.

Ранее он по касательной задел Японию. На побережье Окинавы мгновенная скорость ветра достигала 40 м/с. «Ханун» переворачивал автомобили и даже снес портовый кран. Дожди привели к затоплению дорог и оползням. В городе Кагосима всего за 12 часов выпало 157 мм осадков.

Специалисты считают, что атмосферная ситуация в Приморье улучшится на следующей неделе.

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