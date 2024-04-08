Прорыв дамбы в Орске: кто-то ответит или опять мы заболтаем проблему?

Фото: Сергей Никифоров/NEWS.ru

Как говорили в СССР, у каждой катастрофы есть имя, отчество и фамилия. И когда воды схлынут, освободив ныне затопленный город Орск, остается множество вопросов, на которые предстоит дать ответ. Причем важен он будет не только для Орска, но для многих регионов России, остающихся под защитой дамб и плотин. Ведь похожие катастрофы ранее уже пережили жители Уссурийска и Благовещенска. Утверждают, что с тех пор как Китай построил на Амуре свою неподтопляемую дамбу, заливает исключительно наши города. Потому-то заключения о состоянии дамбы в Орске, технологии и материалах, использованных при ее сооружении, позволят сделать долгоиграющие выводы. Важные для всей нашей гидротехнической среды в целом.

Дамбу рассмотрят под микроскопом

Как только в плотине появились первые промоины и трещины, один из экспертов, выносивших свое заключение о состоянии сооружения еще в год ее сдачи, выступил в прессе с сенсационными заявлениями. По мнению Олега Дюкарева, и в процессе самого строительства и в самой смете были допущены серьезные ошибки. «В процессе проведения экспертизы мной были установлены нарушения в объемах строительства, объемах работ. Говоря простым русским языком, на бумаге объемы были выполнены, по факту же объемов не было», — сказал он.

В просторечье такая тактика просто называется приписками. Но другие эксперты, видимо, более удобные, дали иное заключение, которое всех удовлетворило. И дамба была принята в эксплуатацию.

Сейчас прибывшие в затопленный город команды следователей и экспертов изучают все обстоятельства строительства и содержания дамбы. На само строительство потратили практически миллиард рублей, немалые средства были потрачено и на содержание дамбы. Причем средства на ее поддержание шли как из федерального, так и из областного бюджета.

Видимо, по отчетам дамба регулярно ремонтировалась и укреплялась. Однако, как уже констатировали специалисты, первый промыв случился на высоте 4,9 метра. В то время как гарантированная проектная нагрузка соответствовала отметке 5,5 метра. Иными словами, качество дамбы, ее стойкость уже не соответствовали заявленному запасу прочности. Это уже потом вода «стремительным домкратом» перекатывались через ее вершину на высоте 9 метров.

Фото: Сергей Никифоров/NEWS.ru

Главное, не провоцировать панику?

Удивительно вели себя и местные власти. Буквально накануне основного прорыва они успокаивали население, утверждая, что все под контролем. А затем и воду разрешали пить из под крана, пока не были констатированы многочисленные отравления. Между тем заранее было известно, что весна будет многоводной. Естественно, предполагался и риск подтоплений. Более того, о начале паводков и связанных с ними возможных проблемах говорили недели за полторы до прорыва. А потому ныне все ссылки на неожиданный катаклизм и беспрецедентный водный поток выглядят крайне неубедительно.

Иными словами, эффективные предварительные меры, включая подготовку населения к возможной эвакуации и заблаговременное развертывание мест временного размещения, предприняты не были. А население оказалось дезинформировано. Потому многие и отказывались эвакуироваться.

Стресс-тест для Оренбургской области

Конечно, сейчас под давлением все региональные власти — от муниципальных до губернатора Дениса Паслера. И от того, как вся местная вертикаль себя проявит в ближайшую неделю, будет многое зависеть и для судеб горожан, и для чиновничьих карьер.

Во всяком случае пока явно ищут стрелочников. Но, как мы отмечали, выводы нужны не только для конкретной катастрофы, но для всего нашего гидротехнического хозяйства. К тому ж надо срочно решить вопрос с компенсациями для пострадавшего населения. Многие ведь утратили не только имущество, но и источники доходов. А население у нас повсюду еще и закредитовано.

Видимо, сейчас власти займутся проверкой состояния всех подобных сооружений в стране. Весна у нас лучший стресс-тест. А проблема размытых дамб однозначно становится системной. Другой вопрос, как выражается наш президент, будут ли конкретные посадки?

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