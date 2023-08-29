Фигуристка Алина Горбачева пропала в Москве 28 августа. Ее поисками занимаются правоохранительные органы, кинологи и поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт». Что известно об исчезновении 16-летней спортсменки, где она сейчас находится?
Что сейчас с Алиной Горбачевой
О пропаже фигуристки сообщила ее мать Екатерина Горбачева. Алина перестала выходить на связь после тренировки на катке «Чкалов Арены» в Москве. Последний раз камеры зафиксировали спортсменку по адресу: Волоколамское шоссе, владение 67.
Сейчас Горбачеву активно ищут. Правоохранительные органы привлекли к поискам кинологов с собаками. На Покровской набережной были обнаружены вещи пропавшей фигуристки. Предполагается, что она могла утонуть. На место была вызвана поисково-спасательная группа МЧС, драйверы начали изучать акваторию Москвы-реки.
Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская заявила, что держит на контроле ситуацию с пропавшей спортсменкой.
«Ребенок находился в жестком спортивном процессе, мне кажется, рано о плохом думать... Держу руку на пульсе, следим за ситуацией, ее ищут», — рассказала она.
По информации Telegram-канала Mash, Алина 29 августа попала на несколько камер в течение дня. Ее удалось снять в кафе. На видео девушка живая и невредимая. Предварительно, фигуристка знает, что к ее поиску подключились правоохранительные органы, но опасается возвращаться домой.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело об убийстве после пропажи Алины Горбачевой. Это необходимо для установления всех обстоятельств ее исчезновения.
Что произошло на тренировке до исчезновения Горбачевой
28 августа у девушки была тренировка на «Чкалов Арене». Перед началом занятий, утверждают СМИ, у нее могла произойти ссора с тренером. Как сообщает Telegram-канал Baza, фигуристка убежала в раздевалку, а когда наставница Софья Федченко зашла в помещение, увидела лишь коньки Горбачевой. В 18:54 спортсменка покинула каток. С собой у нее были телефон, планшет, рюкзак темно-синего цвета и около 20 тысяч рублей наличными.
По информации Telegram-канала SHOT, фигуристка хотела сменить тренера и может сейчас находиться у кого-то из своих друзей. Как рассказал источник в окружении спортсменки, между наставницей и матерью Горбачевой был конфликт из-за отъезда девочки из Краснодара в Москву в раннем возрасте.
Также отмечается, что Алина переписывалась со своей подругой незадолго до пропажи, но ничего странного не рассказывала.
Что говорила Софья Федченко об отношениях с Горбачевой
В интервью наставница юной фигуристки признавалась, что Горбачева готова работать намного больше других, она намного перспективнее других детей «по „физике“, стрессоустойчивости и желанию».
«Я, конечно, стараюсь дома вести себя мягче, как родной человек, но все равно Алине тяжело. Особенно с учетом пубертата, когда чувства обостряются и какие-то вещи воспринимаются как очень обидные, хотя ты даже не вкладываешь в них этого», — говорила она.
По словам Федченко, тему отношений с родителями спортсменки они не поднимают.
«Мы с Алиной не обсуждаем тему отношений с родителями. Я не считаю правильным в это вмешиваться. Они созваниваются, видятся и сами могут обсудить все вопросы. Алина очень хорошо общается с папой и бабушкой, они так и живут в Краснодаре. С мамой тоже общается, просто они видятся не так часто. Все нормально», — подчеркивала она.
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