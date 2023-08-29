Пропажа 16-летней фигуристки Горбачевой: кто обидел девочку, где она сейчас

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Алина Горбачева

Фигуристка Алина Горбачева пропала в Москве 28 августа. Ее поисками занимаются правоохранительные органы, кинологи и поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт». Что известно об исчезновении 16-летней спортсменки, где она сейчас находится?

Что сейчас с Алиной Горбачевой

О пропаже фигуристки сообщила ее мать Екатерина Горбачева. Алина перестала выходить на связь после тренировки на катке «Чкалов Арены» в Москве. Последний раз камеры зафиксировали спортсменку по адресу: Волоколамское шоссе, владение 67.

Сейчас Горбачеву активно ищут. Правоохранительные органы привлекли к поискам кинологов с собаками. На Покровской набережной были обнаружены вещи пропавшей фигуристки. Предполагается, что она могла утонуть. На место была вызвана поисково-спасательная группа МЧС, драйверы начали изучать акваторию Москвы-реки.

Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская заявила, что держит на контроле ситуацию с пропавшей спортсменкой.

«Ребенок находился в жестком спортивном процессе, мне кажется, рано о плохом думать... Держу руку на пульсе, следим за ситуацией, ее ищут», — рассказала она.

По информации Telegram-канала Mash, Алина 29 августа попала на несколько камер в течение дня. Ее удалось снять в кафе. На видео девушка живая и невредимая. Предварительно, фигуристка знает, что к ее поиску подключились правоохранительные органы, но опасается возвращаться домой.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело об убийстве после пропажи Алины Горбачевой. Это необходимо для установления всех обстоятельств ее исчезновения.

Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press Алина Горбачева

Что произошло на тренировке до исчезновения Горбачевой

28 августа у девушки была тренировка на «Чкалов Арене». Перед началом занятий, утверждают СМИ, у нее могла произойти ссора с тренером. Как сообщает Telegram-канал Baza, фигуристка убежала в раздевалку, а когда наставница Софья Федченко зашла в помещение, увидела лишь коньки Горбачевой. В 18:54 спортсменка покинула каток. С собой у нее были телефон, планшет, рюкзак темно-синего цвета и около 20 тысяч рублей наличными.

По информации Telegram-канала SHOT, фигуристка хотела сменить тренера и может сейчас находиться у кого-то из своих друзей. Как рассказал источник в окружении спортсменки, между наставницей и матерью Горбачевой был конфликт из-за отъезда девочки из Краснодара в Москву в раннем возрасте.

Также отмечается, что Алина переписывалась со своей подругой незадолго до пропажи, но ничего странного не рассказывала.

Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press Алина Горбачева

Что говорила Софья Федченко об отношениях с Горбачевой

В интервью наставница юной фигуристки признавалась, что Горбачева готова работать намного больше других, она намного перспективнее других детей «по „физике“, стрессоустойчивости и желанию».

«Я, конечно, стараюсь дома вести себя мягче, как родной человек, но все равно Алине тяжело. Особенно с учетом пубертата, когда чувства обостряются и какие-то вещи воспринимаются как очень обидные, хотя ты даже не вкладываешь в них этого», — говорила она.

По словам Федченко, тему отношений с родителями спортсменки они не поднимают.

«Мы с Алиной не обсуждаем тему отношений с родителями. Я не считаю правильным в это вмешиваться. Они созваниваются, видятся и сами могут обсудить все вопросы. Алина очень хорошо общается с папой и бабушкой, они так и живут в Краснодаре. С мамой тоже общается, просто они видятся не так часто. Все нормально», — подчеркивала она.

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