Сотрудники уголовного розыска Белоруссии совместно с коллегами из России нашли жительницу города Пружаны Наталью Ахтель и её детей, о пропаже которых заявил её бывший супруг.
Женщина 1973 года рождения и трое несовершеннолетних были найдены на территории РФ,
Они находятся в России, их жизни и здоровью ничего не угрожает, — уточнили правоохранители.
Исчезновением Ахтель был обеспокоен не только отец двух её старших детей, но и школьные учителя.
Ранее News.ru писал, что в России нашлась белоруска, которая потерялась 20 лет назад. Юлии Гориной было четыре года, когда она пропала из электрички, следовавшей из Минска в Осиповичи.