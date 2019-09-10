https://static.news.ru/photo/627885da-d3c9-11e9-9ccd-fa163e074e61_660.jpg Фото: sledcomRB/facebook.com

Сотрудники уголовного розыска Белоруссии совместно с коллегами из России нашли жительницу города Пружаны Наталью Ахтель и её детей, о пропаже которых заявил её бывший супруг.

Женщина 1973 года рождения и трое несовершеннолетних были найдены на территории РФ, сообщает управление информации и общественных связей белорусского МВД.

Они находятся в России, их жизни и здоровью ничего не угрожает, — уточнили правоохранители.

Исчезновением Ахтель был обеспокоен не только отец двух её старших детей, но и школьные учителя.

Ранее News.ru писал, что в России нашлась белоруска, которая потерялась 20 лет назад. Юлии Гориной было четыре года, когда она пропала из электрички, следовавшей из Минска в Осиповичи.