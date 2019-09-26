Поиски вертолёта Euroсopter, пропавшего в Оймяконском районе 15 сентября, не дали результатов.
Искать вертолёт вылетал Ми-8МТВ 25 и 26 сентября, но обе попытки оказались безуспешными, судьба экипажа и пассажиров Eurocopter остаётся неизвестной, передаёт «
Как писал News.ru ранее, воздушное судно следовало по маршруту п. Усть-Нера Оймяконского района — оз. Аяма — ручей Уточан — Усть-Нера, связь с ним прервалась на территории Оймяконского района. Сигналы аварийного маяка не поступали, на поиски вылетели два других вертолёта, принадлежащие частным компаниям.