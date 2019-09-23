Исчезнувший днём 23 сентября сотрудник информационного агенства Ura.ru Александр Поздеев самостоятельно вернулся домой.
Руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил, что журналист приехал домой на машине, живой и здоровый, передаёт
Как писал News.ru ранее, мужчина выехал на работу из дома и исчез, сообщили его коллеги. Телефоны журналиста отключены, он не поступал в городские больницы, а сотрудники ГИБДД не фиксировали аварий с участием его машины. Руководство местного УМВД брало ситуацию под личный контроль.