Пропавшего в Тверской области семилетнего мальчика нашли живым 

В Тверской области нашли семилетнего мальчика, о пропаже которого заявили 27 января. Максима Комолёва, в поисках которого был задействован весь город нашли в канализационном люке, серьёзных травм у мальчика выявлено не было, сообщается в группе «Подслушано Торопец» в соцсети «ВКонтакте».

Мальчик потерялся 27 января в городе Торопец Тверской области. Последний раз его видели в магазине на одной из улиц города, после чего след простыл. В его поисках были подключены полицейские, волонтёры и жители города.

Выяснилось, что мальчик провалился в канализационный люк и пробыл там по меньшей мере 18 часов. Сейчас он находится в больнице под наблюдением врачей. Там сообщили, что мальчик сильно не пострадал, однако у него переохлаждение.

Пропавшего в Торопце 7-летнего Максима Комелова нашли - он провалился в открытый люк у детского сада, — говорится в сообщении.

Ранее в Твери семилетний мальчик выпал из окна квартиры расположенной на последнем этаже в пятиэтажки. По предварительным данным, ребёнок играл в своей комнате, залез на подоконник, открыл окно и выпал из него.