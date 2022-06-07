Пропавшего топ-менеджера «ВКонтакте» нашли мёртвым Пропавшего в Ненецком округе топ-менеджера «ВКонтакте» Владимира Габриеляна нашли мёртвым

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Владимир Габриелян

Первый заместитель генерального директора VK Владимир Габриелян и директор компании по закупкам Сергей Мерзляков погибли в результате происшествия в Ненецком автономном округе, сообщили РИА Новости в пресс-службе холдинга. Инцидент произошёл возле села Шойна.

Мы скорбим вместе с родными, близкими и друзьями. Владимир и Сергей навсегда останутся частью нашей команды, — говорится в релизе.

Габриелян и Мерзляков на двух вездеходах двигались по побережью Белого моря в сторону мыса Канин Нос. Во время перехода через реку Бугряница транспорт перевернулся, и их понесло в море.

То же самое произошло с их спутниками, среди которых оказалась супруга Габриэляна Алена. Позднее ей удалось выбраться на берег, где ее спасли местные жители.

Владимир Габриелян с 2005 года занимал пост вице-президента и технического директора Mail.ru Group. В 2019 году был назначен заместителем генерального директора ВК. В марте 2022 года вошёл в состав совета директоров компании.