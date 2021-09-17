Пропавшая в Томской области экспедиция вышла на связь

Пропавшая в время экспедиции по Томской области и Красноярскому краю группа вышла на связь. Участники находятся на северо-востоке Томской области.Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя регионального отделения Русского географического общества (РГО).

По словам собеседника агентства, на связь с экспедицией удалось выйти жене начальника группы Алексея Гапонова.

Созванивались по спутниковой связи, они — нормально, скоро должны появиться около поселка Катайга, — сообщил источник.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае ищут пропавшую географическую экспедицию. В её составе находилось девять человек. Группа отправилась в путь 1 сентября по Красноярскому краю и Томской области. В её составе два члена РГО — руководитель экспедиции Алексей Гапонов и оператор Константин Иващенко.

Экспедиция перестала выходить на связь с 11 сентября. Члены экспедиции передали, что находятся в населённом пункте, расположенном в 350 километрах от посёлка Белый Яр в Верхнекетском районе Томской области.