«Пропагандистский трюк»: военный эксперт о передаче Украине танков Abrams Военный эксперт Матвийчук назвал поставку Abrams на Украину пропагандистским трюком США

Фото: Matthias Merz/dpa/Global Look Press

Танк M1A1 Abrams армии США

Поставка танков Abrams на Украину со стороны США на деле является лишь пропагандистским трюком, заявил Lenta.ru полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук. Он уверен, что американские военные извлекут из них все секретные технологии, чтобы не допустить их утечки.

На самом деле со стороны США это чистейшей воды пропагандистский трюк, якобы мы тоже помогаем Украине, но не тем количеством танков, которое могло бы как-то исправить положение Украины на фронте, — сообщил Матвийчук.

Эксперт также назвал недостаточным то количество танков Abrams, которое США планируют передать Украине. Матвийчук напомнил, что поставка будет включать 31 машину. По его мнению, это не станет угрозой для российских танков. Он отметил, что отечественная бронетехника превосходит американскую по огневой мощи, маневренности и защищенности.

Все танки, которые поставляются Украине, сродни нашему танку Т-90. Наши танки превосходят американские по своей огневой мощи, маневренности. защищенности, — заключил военный эксперт.

Ранее военный эксперт Алексей Суконкин заявил, что танки Abrams не способны превзойти российское вооружение. Отечественная тяжелая техника обладает более мощными и точными пушками, отметил он. Abrams, в свою очередь, имеет больше слоев брони, однако танки российского производства могут пробить ее.