Пронзили ВСУ, наемники — в пепел: РФ ударила по центрам принятия решений

Фото: МО РФ

По украинским центрам принятия решений в Киеве был нанесен удар утром 21 марта. Что об этом известно, какое оружие применили ВС РФ, где уничтожили иностранных наемников?

Россия ударила по центрам принятия решений в Киеве?

Такую версию высказал военный эксперт Василий Дандыкин. В беседе с NEWS.ru он предположил, что удар по центрам принятия решений ВСУ мог быть нанесен утром 21 марта в Киеве, когда в украинской столице прогремела серия мощных взрывов.

Эксперт не исключил, что ВС России использовали беспилотники и гиперзвуковой комплекс «Кинжал». По его словам, целями российской армии, возможно, стали подземные укрытия иностранных наемников.

«Предположу, что применялись не только „Кинжалы“, но и российские БПЛА. Если передают о массовом их пуске, то не исключаю, что речь может идти о поражении центров принятия решений. Они же у ВСУ сейчас глубоко под землей, скорее всего, в том числе те, кто занимается распространением фейков о России, как и остальные дружки Зеленского. Скорее всего, именно поэтому и был нанесен мощнейший удар», — сказал Дандыкин.

Ударам со стороны ВС РФ могли подвергнуться расположенные в Киеве системы ПВО, в том числе американские ЗРК Patriot.

«Также не исключу, что ВС России отработали по средствам ПВО в Киеве. Там могут еще оставаться американские ЗРК Patriot. Предположу, что сначала ВС России перегрузили ПВО ВСУ, а потом запустили „Кинжалы“. Плюс могли нанести удар по расположению иностранных наемников», — считает эксперт.

Дандыкин усомнился в правдивости данных украинской стороны, которая сообщила об уничтожении как минимум 30 российских ракет.

Минобороны России эту информацию не комментировало.

Фото: МО Украины

Что заявили в Минобороны РФ

В Telegram-канале ведомства 21 марта подтверждается, что ВКС России минувшей ночью нанесли удар по центрам принятия решений ВСУ. При этом не уточняется, где именно располагались пораженные украинские объекты.

«Сегодня ночью Воздушно-космическими силами России нанесен удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами „Кинжал“ по центрам принятия решений ВСУ, базам материально-технического обеспечения, пунктам временной дислокации сил специальных операций и иностранных наемников. Цели удара достигнуты. Все объекты поражены», — отмечается в публикации пресс-службы МО РФ.

В ведомстве сообщили о действиях российской армии на Белгородском направлении. В частности, ВС РФ поразили места сосредоточения иностранных наемников и теробороны в Сумской области.

«На Белгородском направлении российские подразделения продолжают проведение мероприятий по недопущению проникновения диверсионно-разведывательных групп ВСУ и их уничтожению в приграничных районах Украины. Нанесено огневое поражение по местам сосредоточения формирований иностранных наемников и 105-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Великая Писаревка, Ямное, Лукашевка и Александровка Сумской области», — гласит сообщение МО России.

Что известно о взрывах в Киеве 21 марта

Мощные взрывы в Киеве прогремели ранним утром 21 марта, сообщал ряд источников. Воздушную тревогу на всей территории Украины объявили около 05:00 мск.

По информации мэра украинской столицы Виталия Кличко, взрывы прозвучали как минимум в Подольском, Шевченковском и Святошинском районах Киева. Он сообщил, что повреждения получили два предприятия и трансформаторная подстанция в Подольском районе. Кличко не уточнил, о каких именно предприятиях идет речь. Ранее Минобороны России неоднократно подчеркивало, что РФ наносит удары исключительно по военным объектам Украины.

«На данный момент власти Киева сообщают о повреждении двух предприятий и трансформаторной подстанции в Подольском районе. Другой информации о результатах сегодняшних ударов пока нет», — писал военкор Юрий Котенок в своем Telegram-канале.

Минобороны России эту информацию не комментировало.

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