«Проникает во все области»: Рогозин о значении технологии ИИ Рогозин назвал ИИ сквозной технологией, проникающей повсюду

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Алексей Рогозин

Искусственный интеллект является сквозной технологией, которая фактически проникает во все области, заявил NEWS.ru на полях международной выставки ИННОПРОМ-2024 в Екатеринбурге председатель консультативного совета «Эколибри» Алексей Рогозин. При этом, подчеркнул он, эксплуатация аппаратов без привлечения ИИ тоже остается актуальной.

Искусственный интеллект — это сквозная технология, она проникает во все области так или иначе. Конечно, будет продолжаться эксплуатация аппаратов без искусственного интеллекта, в том числе с прямым управлением. Но искусственный интеллект может очень сильно повлиять. Самое главное, что мы понимаем, — есть целый ряд задач, которые решаются только с помощью искусственного интеллекта, — отметил Рогозин.

Прежде всего, продолжил спикер, речь идет о техническом зрении беспилотников. Он объяснил, что необходимо сделать так, чтобы у дронов были «свои глаза и мозг». Способности БПЛА будут уступать человеческим, но при отсутствии оператора беспилотник сможет самостоятельно принимать оперативные решения.

Ранее начальник управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга Алексей Сердюк сказал, что беспилотные авиационные системы — это перспективный сегмент авиационной техники, однако в этой сфере РФ отстает от стран Азии, Северной Америки и Европы. Этот факт должен стать мотивацией и привести лишь к большему развитию отрасли, добавил он.