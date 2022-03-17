Промсвязьбанк заявил о готовности начать работу на территории Крыма

Промсвязьбанк (ПСБ) выразил готовность начать работу на территории Крыма. В компании пояснили, что кредитная организация обеспечит финансовую поддержку для инфраструктурных и социальных проектов полуострова, пишет РИА Новости.

ПСБ готов обеспечить комплексное финансовое сопровождение инфраструктурных и социальных проектов Крыма, предоставить населению, а также предприятиям полуострова, в том числе субъектам МСП, доступ к полному спектру финансовых услуг и сервисов федерального системно-значимого банка, — говорится в сообщении.

В ПСБ отметили, что появление банка в Крыму создаст благоприятные условия для экономических отношений с другими субъектами России.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что до 1 апреля в правительство России внесут предложения по строительству нового города на западном побережье полуострова. По его словам, там смогут поселиться 50 тысяч человек.

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что в данный момент российским бизнес-структурам в Крыму не стоит опасаться санкционных мер со стороны Запада. Он пригласил крупные компании, включая банки, работать на полуострове.

Путин также предложил продлить действие госпрограммы развития Крыма и Севастополя до 2027 года, а в перспективе — до 2030-го. Президент призвал не сокращать объём финансирования программы создания комфортной городской среды в этих субъектах РФ.