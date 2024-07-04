Проломили оборону ВСУ, уничтожили гаубицу M777: успехи ВС РФ к утру 4 июля

Фото: МО РФ

Расчеты пушек «Гиацинт-Б» Северной группировки ВС России уничтожили опорные пункты с живой силой ВСУ и американскую гаубицу М777, заявили в Минобороны РФ. О каких еще успехах российской армии известно к утру 4 июля?

Как была уничтожена американская гаубица

По данным Минобороны, в окрестностях одного из населенных пунктов воздушная разведка обнаружила 155-мм гаубицу М777 производства США.

«Очередной залп оставляет от западной техники лишь части искореженного металла. Из этой артиллерийской дуэли наши бойцы выходят победителями», — говорится в заявлении.

Перемещение расчетов и орудий ВСУ обнаружила разведка с помощью БПЛА. Координаты целей передали расчетам гаубиц, которые хорошо проявляют себя в контрбатарейной борьбе, уточнили в Минобороны. Сами артиллеристы отмечают, что никаких проблем с боеприпасами они не испытывают.

«Мы очень любим работать. Нам это важно. Любое наше попадание — это мы чуть-чуть ближе к победе. Поэтому, чем больше целей, тем моральный дух у нас становится выше», — рассказал наводчик, слова которого приводит ведомство.

Как «Малки» поразили пункты дислокации ВСУ

Расчеты самоходных артиллерийских установок (САУ) «Малка» Восточной группировки ВС России уничтожили пункты временной дислокации армии Украины, сообщили ТАСС в Минобороны РФ.

«Разведка целей и наведение артиллерийских орудий проводится в дневное и ночное время с использованием беспилотных летательных аппаратов. <...> Пункты временной дислокации и командные пункты орудие разрушает с одного снаряда, которые не спасают ни бетонные перекрытия, ни подвалы. Из-за разрушительной силы и невероятной дальности „Малка“ одна из самых трудных целей для противника, но и одна из самых приоритетных», — рассказали в ведомстве.

В ходе проведения СВО расчеты САУ «Малка» наносят точные удары по назначенным целям на больших дальностях. На подготовку артиллеристы тратят четыре минуты. Корректировка огня артиллерии осуществляется операторами БПЛА.

«Уничтожаем вражеские орудия. Чтобы нашей пехоте ничего не мешало продвигаться вперед. Цели разные. Много уже чего уничтожили. И пункты управления противника, и орудий много уничтожали. Со счета даже сбились. Раньше помечали, что, где уничтожили, а сейчас даже перестали», — признался командир орудия, слова которого привело Минобороны.

Что известно о взятии микрорайона «Новый» в Часовом Яре

Взятие под контроль в Часовом Яре микрорайона «Новый» является серьезным тактическим успехом российской армии, который открывает возможности для дальнейшего движения в городе и говорит о проломе обороны ВСУ, заявил советник главы ДНР Ян Гагин.

По словам Гагина, за этот участок на востоке Часова Яра длительное время шли серьезные боестолкновения.

«Это серьезный тактический успех, это ключ к дальнейшему продвижению. Теперь открываются возможности для дальнейшего освобождения Часова Яра», — заявил он.

Советник главы ДНР добавил: взятие под контроль этого района говорит о проломе обороны ВСУ, и это еще один шаг в направлении канала Северский Донец.

Как действует ЗРК С-350 «Витязь» в зоне СВО

Зенитный ракетный комплекс С-350 «Витязь» успешно отражает в ходе спецоперации атаки баллистических ракет ATACMS и крылатых ракет Storm Shadow, заявили в Минобороны РФ.

«В зоне СВО боевые расчеты ЗРК С-350 успешно отразили воздушные удара врага. Зенитчики могут отправить навстречу вражеским снарядам от реактивных систем и свой полный залп. 12 ракет-перехватчиков полетят в разные стороны, но точно к целям. Комплекс сбивает баллистические и крылатые ракеты западного образца — ATACMS и Storm Shadow. С-350 может остановить и целую эскадрилью вражеских самолетов или вертолетов — до 16 за один залп», — проинформировали в министерстве.

В Минобороны добавили, что основное отличие «Витязя» от предыдущих комплексов заключается в количестве ракет: одна его пусковая установка снаряжена таким же количеством боеприпасов, как и дивизион С-300.

«С одной радиолокационной станцией могут работать пять пусковых установок, комплекс поддерживает одновременную работу трех станций, что втрое увеличивает количество ракет на боевом дежурстве, позволяя отражать даже массированные ракетные атаки», — подчеркнули в ведомстве.

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