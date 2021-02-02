Прокурор назвал Навального редким россиянином с двойной условной судимостью

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Представитель обвинения на заседании Симоновского суда Москвы назвал подсудимого оппозиционера Алексея Навального уникальным гражданином России, у с двойной условной судимостью.

2 февраля в здании Мосгорсуда проходит выездное заседание Симоновского суда Москвы, который рассматривает вопрос об изменении меры пресечения оппозиционеру Алексею Навальному по делу «Ив Роше».

Навальный вернулся из Германии в Россию 17 января. Сразу по прибытии он был задержан на паспортном контроле в аэропорту. Во ФСИН заявили, что оппозиционера задержали за отказ исполнять требования суда и из-за уклонения от контроля уголовно-исполнительной инспекции — он не отмечался в российской полиции, когда лечился в Германии после отравления. Ему могут заменить условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. 18 января в актовом зале отделения полиции в Химках прошло заседание суда, на котором Навального арестовали на 30 суток.

ФСИН просит суд отменить ему условное наказание за многократные нарушения и назначить 3,5 года лишения свободы, а также штраф в размере 500 тысяч рублей.

23 и 31 января в поддержку оппозиционера по всей стране прошли массовые акции протеста. На последнем митинге силовики задержали более 5 тысяч человек. Задержания происходили и 2 февраля — в день суда над Навальным силовики взяли под стражу более 200 участников несанкционированных демонстраций.