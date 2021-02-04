Прокурор: Навальный нарочно оклеветал ветерана войны

https://static.news.ru/photo/d58b6ac2-6790-11eb-b1b0-96000091f725_660.jpg Фото: Бабушкинский суд

В Бабушкинском суде Москвы сегодня проходит слушание по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны со стороны оппозиционного политика Алексея Навального. Прокурор заявил, что подсудимый нарочно высказал об истце сведения, порочащие его честь и достоинство.

Навальный с сознательным умыслом распространил ложные сведения в отношении Артёменко. Эти сведения, не имеющие отношения к действительности, повлекли моральные страдания, — сказал прокурор. Его слова приводит ТАСС.

Осуждённого на 3,5 года лишения свободы блогера доставили в суд в пятницу. Инстанция рассматривает дело о клевете. Оно было возбуждено из-за комментариев оппозиционера к видео, на котором ветеран Игнат Артёменко выступил в поддержку изменений в Конституцию РФ. В конце августа суд приостановил дело, так как Навальный в это время находился в Германии.

Навальный обвиняется в клевете. В случае если его признают виновным, ему грозит штраф или обязательные работы, но не увеличение срока. Сам политик вину не признаёт.

Ранее, как писал NEWS.ru, арестованный оппозиционер Алексей Навальный в процессе рассмотрения дела о клевете, проходящего 5 февраля в здании Бабушкинского суда Москвы, потребовал, чтобы ветерану позволили лечь и снять маску.

Также сообщалось, что в МИД РФ заявили, что Москва приветствует стремление дипломатов из Великобритании и Франции поддержать ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко — потерпевшего по делу о клевете в отношении оппозиционера Алексея Навального.