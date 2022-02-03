Прокуратура проверит сообщения об обрушении потолка на пенсионерку 

Прокуратура Подмосковья начала расследование после сообщений об обрушении потолка на пенсионерку в квартире в Долгопрудном. В управляющей компании заявили, что кровля одного из домов по улице, где произошёл инцидент, была признана не подлежащей ремонту ещё в 2019 году, об этом сообщает «360».

3 февраля на место ЧП выехали сотрудники городской прокуратуры, а также представители управляющей компании и территориального отдела Госжилинспекции Московской области для оценки работы ответственных лиц по содержанию и ремонту имущества собственников дома. По результатам расследования будут приняты меры прокурорского реагирования.

Галина Давыдова, являющаяся представителем управкомпании «ЖилКомСервис-Долгопрудный», в разговоре с «360» заявила, что многоквартирные дома № 13 и № 16 на улице Нефтяников были построены ещё в 1950-х годах, а крыша одного из этих домов признана аварийной и не пригодной для ремонта. Однако после этого дом включили в региональную программу капитального ремонта Московской области на 2020–2022 годы.

Ранее сообщалось, в каких случаях граждане России пенсионного возраста могут получить льготы либо вовсе избежать денежных взносов за капремонт дома. Один из них — когда дом признан аварийным.

Также стало известно, что Госдума рассмотрит законопроект, в рамках которого собственники многоквартирных домов смогут принимать решения о капитальном ремонте. Законопроект, упрощающий необходимую для этого процедуру, планируется внести в нижнюю палату российского парламента в течение весенней сессии.