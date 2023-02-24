В России захотели закрыть YouTube, но не весь Прокуратура Владимира подала иск о блокировке YouTube

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Прокуратура города Владимира подала в Ленинский районный суд иск с требованием заблокировать YouTube. Согласно данным картотеки инстанции, прокурор запросил ограничить доступ к нескольким доменам, в том числе к www.youtube.com. При этом в прокуратуре Владимирской области заявили ТАСС, что иск предполагает блокировку не всего видеохостинга в целом, а лишь отдельной размещенной на нем информации.

Там есть иск, и он совсем о другом, он не касается блокировки YouTube в целом. У нас очень часто выходят в суд, то есть это не первый раз, когда мы блокируем какие-то сайты или какую-то отдельную информацию, — сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Представитель надзорного органа отметил, что с такими исками уже неоднократно обращались в суд, в том числе для блокировки сайтов, на которых продавали табак или права.

О том, что намерений блокировать YouTube нет, в прокуратуре региона также заверили РИА Новости. В пресс-службе указали, что суть поданного иска сейчас уточняется.

Ранее в тот же суд обратилась Девятнадцатая военная прокуратура, которая потребовала заблокировать сайты ООН и турецкого агентства Anadolu. Но позднее она отказалась от иска и дело было прекращено.