Прокуратура начала проверять задержку рейса Сочи — Москва

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По факту задержки рейса Сочи — Москва авиакомпании «Северный Ветер» начата проверка, сообщила Московская межрегиональная транспортная прокуратура в своем Telegram-канале. Правоохранители отмечают, что при наличии оснований будут приняты соответствующие меры.

Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте проводит проверку соблюдения прав пассажиров и исполнения законодательства о безопасности полетов в связи с задержкой вылета рейса N4-6512 из Сочи в Москву, — говорится в сообщении.

Предварительно, задержка произошла по техническим причинам.

Ранее стало известно, что рейс Сочи — Москва более двух часов не может вылететь из аэропорта, пассажиры все это время находятся в душном салоне без кондиционера. Одна из пассажирок записала на видео происходящее в салоне самолета. Она утверждает, что некоторым людям из-за духоты становится плохо. О причинах задержки вылета ожидающим не сообщили. В салоне самолета находятся порядка 250 пассажиров, среди которых певица Милена Дейнега.

При этом пресс-служба аэропорта Сочи сообщила NEWS.ru, что знает о застрявших на борту самолета пассажирах, которые направлялись в Москву. В настоящее время выясняются причины задержки рейса.