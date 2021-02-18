Прокуратура начала проверку 14-часового задержания рейса на Занзибар

https://static.news.ru/photo/b728baa0-895f-11e9-8318-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press

Прокуратура начала проверку по факту 14-часовой задержки авиарейса из Санкт-Петербурга на Занзибар. Об этом сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура.

Рейс из Санкт-Петербурга авиакомпании «Ройал Флайт» должен был вылететь 18 февраля в 03:55 по московскому времени.

В сообщении говорится, что в настоящее время Санкт-Петербургская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав 332 пассажиров по факту задержки самолёта.

По предварительным данным, задержка отправления воздушного судна [Boeing 767] произошла в связи с технической неисправностью, — отмечается в сообщении.

В ведомстве сообщили, что авиакомпания предоставила пассажирам напитки и еду, людей разместили в гостинице.

В настоящее время работник прокуратуры направляется в аэропорт Пулково. Он должен проконтролировать отправление резервного борта и приём обращений граждан.

Ранее NEWS.ru писал, что в 6% российских аэропортов к концу 2023 года должна появиться биометрическая идентификация при прохождении предполётных процедур. Такие планы наметил Минтранс. Однако если ведомство найдёт финансирование, масштабы внедрения могут оказаться гораздо серьёзнее.