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Прокуратура начала проверку 14-часового задержания рейса на Занзибар

23:13, 18 февраля 2021
Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press

Прокуратура начала проверку по факту 14-часовой задержки авиарейса из Санкт-Петербурга на Занзибар. Об этом сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура.

Рейс из Санкт-Петербурга авиакомпании «Ройал Флайт» должен был вылететь 18 февраля в 03:55 по московскому времени.

В сообщении говорится, что в настоящее время Санкт-Петербургская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав 332 пассажиров по факту задержки самолёта.

По предварительным данным, задержка отправления воздушного судна [Boeing 767] произошла в связи с технической неисправностью, — отмечается в сообщении.

В ведомстве сообщили, что авиакомпания предоставила пассажирам напитки и еду, людей разместили в гостинице.

В настоящее время работник прокуратуры направляется в аэропорт Пулково. Он должен проконтролировать отправление резервного борта и приём обращений граждан.

Ранее NEWS.ru писал, что в 6% российских аэропортов к концу 2023 года должна появиться биометрическая идентификация при прохождении предполётных процедур. Такие планы наметил Минтранс. Однако если ведомство найдёт финансирование, масштабы внедрения могут оказаться гораздо серьёзнее.

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