Производство российских космических кораблей повредили строители

https://static.news.ru/photo/40956e6a-c841-11eb-baa7-96000091f725_660.jpg Фото: presscentre.energia/vk.com

Один из корпусов производящей российские космические корабли ракетно-космической корпорации «Энергия» получил повреждения в ходе строительных работ. Об этом журналистам РИА Новости сообщили в пресс-службе организации.

В ходе строительных работ на территории РКК «Энергия» произошло проседание почвы и деформация фундамента корпуса предприятия, — рассказали там.

Причины случившегося будет выяснять оперативная комиссия. Сейчас рассматриваются варианты переноса кораблей в другие помещения или укрепления конструкции повреждённого корпуса.

При этом дальнейшей деформации фундамента не наблюдается.

В 2019 году было возбуждено уголовное дело по факту хищения более 1 млрд рублей при поставке электронных компонентов для научно-энергетического модуля МКС. По нему проходят восемь человек, в числе которых бывший гендиректор РКК «Энергия» Владимир Солнцев.

Следствие установило, что Роскосмос заключил с «Энергией» в 2012 году госконтракт на создание модуля стоимостью более 15 млрд рублей. Солнцев и его подельники похитили часть средств и отмыли через счета компаний, расположенных в Гонконге и Объединённых Арабских Эмиратах. Фигуранты дела свою вину не признают.