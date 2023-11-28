Производителей электроники могут обязать отчитываться за утилизацию отходов

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Новый закон, обязывающий производителей электроники отчитываться за утилизацию отходов, может вступить в силу с 1 сентября 2024 года, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственные источники. По его данным, правительство России внесло законопроект на рассмотрение 23 ноября после появления слухов о введении утилизационного сбора для импортной электроники. Официально эта информация пока не подтверждена.

Источники канала утверждают, что законопроект состоит из 22 пунктов и регламентирует порядок предоставления отчетов об утилизации отходов. В частности, в нем прописаны сроки предоставления данных по выбросу отходов и порядок контроля за нормативами утилизации. Предполагается, что новые правила будут распространяться не только на иностранную продукцию, но и на электронику от отечественных производителей. Эксперты считают, что подобные изменения логичны с учетом планирующегося ввода утилизационного сбора.

О возможном введении утилизационного сбора для импортной электроники ранее рассказал заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов. По его словам, он будет распространяться на самые разные устройства, в том числе на компьютеры, ноутбуки и телефоны. Сенатор подчеркнул, что сроки введения такого сбора пока не определены, так как для начала необходимо наладить отечественное производство.