Производитель Oreo, Alpen Gold и Milka уйдет из «Ленты»

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В магазины сети «Лента» прекратится поставка продуктов питания компании Mondelez International, которая производит, в частности, лакомства Oreo, Alpen Gold и Milka, передает ТАСС. По данным агентства, партнеры не смогли договориться о закупочных ценах на сладости.

В результaте переговоров нaши пaртнеры приняли решение откaзaться от постaвок по предложенным зaкупочным ценaм, которые были бы выгодны нaшим покупaтелям, — объяснили в пресс-службе ретейлера.

В России Mondelеz International более 20 лет представляет компания ООО «Мон’дэлис Русь», которая считается крупнейшим отечественным производителем шоколадных плиток и печенья. Она выпускает продукцию под брендами Alpen Gold, Milka и Picnic, бисквит «Медвежонок Барни», печенье «Юбилейное», Oreo, соленые снеки Tuc, леденцы Halls. Пока отгрузки продукции российским партнерам она продолжает в обычном режиме.

«Мон’дэлис Русь» продолжaет отгрузки всего aссортиментa продукции, в том числе, Alpen Gold, Milka, Oreo, «Бaрни», «Юбилейное» и других брендов, пaртнерaм в России в обычном режиме и в объемaх, соответствующих прошлому году, — сообщили в компании.

Зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов ранее констатировал резкий рост «плохих» продуктов в России. Он пояснил, что речь идет не только о фальсификации сырья. Участились случаи обнаружения незаявленных красителей, ароматизаторов и консервантов. Кирьянов добавил, что из-за этого добросовестные компании оказываются в неравных конкурентных условиях и вынуждены либо терять долю рынка, либо также переходить к разным ухищрениям с составом.