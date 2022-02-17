Проходящая по делу о гибели пациентов медсестра пыталась покончить с собой

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В Санкт-Петербурге медсестра, фигурирующая в деле о гибели семи пациентов в Городском консультативно-диагностическом центре № 1, пыталась покончить с собой, передают «Известия». Попытка суицида была совершена 8 февраля, жизнь женщины удалось спасти.

Известно, что в данный момент медсестра находится в реанимации.

26 января стало известно, что после обследования желудка в клинике Северной столицы погибли два человека в возрасте 42 и 60 лет. Позднее, 27 января, скончался третий пациент. Всего умерло семь человек.

По версии следствия, пострадавшим пациентам проводили исследование желудка и желудочно-кишечного тракта с применением бария, который не предназначен для использования в медицинских целях.

Полиция 28 января взяла под арест на два месяца главного врача клиники Евгения Попова.

Позднее была задержана заведующая отделом лучевой диагностики. Ей инкриминировано преступление по ч. 3 ст. 109 и ч. 3 ст. 238 УК РФ (причинение смерти по неосторожности; оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Следствие также предъявило обвинение старшей медсестре клиники и двум заместителям главного врача этого медучреждения.