«Проходной двор»: военкор о судьбе Германии в случае войны Военкор Коц: в случае войны Германия станет проходным двором

Фото: Michael Matthey/dpa/Global Look Press

В случае начала войны Германию ждет участь проходного двора, заявил военный корреспондент Александр Коц в Telegram-канале. Таким образом он прокомментировал высказывание главы командования бундесвера генерал-лейтенанта Андре Бодемана, который сообщил, что при военном столкновении ФРГ предоставит свою территорию для передвижения войск и союзников. По словам Коца, подобные заявления заставляют жалеть немцев.

В случае войны Германия станет проходным двором. За немцев даже как-то обидно. Государство наследников Карла фон Клаузевица и прусской военной традиции выродилось в проходной двор для взрослых дядь. Немцам остается только приветственно махать им флажками и вовремя подносить пиво, — написал Коц.

Ранее Бодеман также заявил, что в основе оборонного плана лежит идея о «сдерживании России». По его словам, подобный план разрабатывается впервые с момента окончания холодной войны. Предполагается, что немецкие стратеги решили уделить особое внимание тактике сдерживания из-за конфликта на Украине. Офицер немецкой армии подчеркнул, что план может быть реализован в случае необходимости.