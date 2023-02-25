Проханов сравнил Россию при Ельцине и Путине Писатель Проханов: при Ельцине Россия была бессмысленным квази-государством

Фото: Александр Макаров/РИА Новости

9 февраля 1992 год

Писатель Александр Проханов в беседе с NEWS.ru сравнил Россию при Борисе Ельцине и Владимире Путине. Он отметил, что в период правления первого президента РФ представляла собой квази-государство, находившееся под управлением спецслужб США. При Путине, по словам писателя, страна очнулась и начала возрождать свою государственность.

В свое время Ельцин сложил загадочное, во многом бессмысленное, трагическое постсоветское квази-государство. Его даже нельзя было назвать государством, потому что оно находилось под управлением американских спецслужб. Они формировали все наши ведомства, все наши заведения. Чего стоит заведение Анатолия Чубайса, которое было гнездом цеэрушников, — заявил писатель.

Он отметил, что у России тогда не было собственной национальной политики и своих интересов. При Ельцине РФ из страны, которая всегда «помышляла о высших смыслах», превратилась в «фанерную доску двухмерной плоскости», и казалось, что ей больше не подняться.

Но случилось нечто необычное, неразгаданное, до сих пор необъяснимое, когда Россия очнулась и опять стала возрождать свою суверенную государственность, имперскую сущность. И в этой работе Путин оказался на своем месте, — сказал литератор.

Ранее Проханов выразил уверенность в победе России в конфликте с Украиной. По его мнению, СВО началась вследствие многолетнего пробуждения РФ, после которого она начала восстанавливать все разворованное. Писатель заявил, что Россия «обречена жить вечно» и переходить из одной имперской стадии в другую.