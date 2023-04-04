Профессор усомнилась в прогнозе Путина о росте зарплат в России Профессор Самраилова: прогноз Путина о росте зарплат в России на 3-5% вызывает сомнения

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Прогноз президента России Владимира Путина о росте реальной заработной платы в стране на 3-5% вызывает сомнения, заявила в беседе с НСН профессор Екатерина Самраилова. По ее словам, добиться подобных показателей не удалось в течение последних нескольких лет, поэтому трудно ожидать этого в текущих условиях. Эксперт отметила, что уровень жизни в России снижается.

Мы не смогли добиться роста реальной заработной платы за последние несколько лет, как это можно сделать сейчас? Уровень жизни в России снижается, все сложнее купить предметы первой необходимости и приобрести потребительскую корзину продуктов питания, растут цены и тарифы. <...> В целом же в эти цифры не верится, — отметила Самраилова.

Профессор подчеркнула, что даже если зарплаты в России покажут рост в 3-5%, он будет поглощен инфляцией. Уровень жизни в Центральной России и крупных городах не изменится, а возможно станет хуже. При этом финансирование может номинально вырасти в государственных учреждениях. Помимо того, зарплаты могут увеличиться в добывающей отрасли, заключила Самраилова.

Ранее Путин в ходе встречи с рабочими завода «Тулажелдормаш» заявил, что повышение реальных доходов россиян является «задачей номер один» для государства. Он добавил, что власти ожидают в нынешнем году роста реальных зарплат в целом по стране на 3–5%, а реальных располагаемых доходов населения — на 2–3%.