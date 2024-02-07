Профессор поспорил с Мурашко о необходимости членства России в ВОЗ Профессор Шафалинов: России давно пора порвать с ВОЗ

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Всемирная организация здравоохранения

Доктор медицинских наук, профессор Владислав Шафалинов раскритиковал мнение главы Минздрава РФ Михаила Мурашко о необходимости членства России во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В беседе с «Царьградом» Шафалинов подчеркнул, что России давно следует порвать с ВОЗ и другими наднациональными прозападными структурами.

Как отмечает издание, министр Мурашко заявил, что России нельзя выходить из ВОЗ, так как эта организация является площадкой, на которой наша страна может отстаивать свое мнение по ряду острых вопросов. Глава Минздрава счел нерациональным самостоятельно лишать себя такой трибуны.

Я что-то не слышал, чтобы наш Минздрав что-то там отстаивал. Чтобы он, например, боролся с той же «толерантной» повесткой, продвигающей нетрадиционные сексуальные отношения и аборты, с ювенальной юстицией и так далее. Ведь ВОЗ является чуть ли не основным пропагандистом всего, <...> что противоречит этике и традиционным ценностям, — объяснил Шафалинов.

По мнению профессора, вредом для России станет не выход из ВОЗ и лишение в связи с этим неких преимуществ, а именно сохранение членства в этой организации, которая поддерживает вещи, никак не соотносящиеся с традиционными ценностями.

Ранее демограф Юрий Крупнов назвал не дающими поводов для оптимизма цифры Минздрава РФ о достижении средней продолжительности жизни граждан рекорда в 73,5 года. По мнению эксперта, этот показатель растет недостаточными темпами, и сейчас Россия находится по продолжительности жизни примерно во второй половине первой сотни стран мира.