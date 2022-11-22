Профессор: передача ЗАЭС под контроль МАГАТЭ грозит «новым Чернобылем» Профессор Кузнецов заявил, что передача ЗАЭС под контроль МАГАТЭ грозит «новым Чернобылем»

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Создание безопасной зоны вокруг Запорожской АЭС может ухудшить обстановку на электростанции, рассказал НСН профессор Владимир Кузнецов. Он назвал МАГАТЭ «импотентной» организацией, подконтрольной США. Эксперт уверен, что передача Запорожской АЭС под ответственность МАГАТЭ приведет к «новому Чернобылю».

МАГАТЭ — это совершенно импотентная организация, которая выполняет указания Вашингтона. Если отдать станцию под контроль таким бездарям, то к концу дня будет новый Чернобыль, — сказал Кузнецов.

Профессор добавил, что значительная часть обстрелов ЗАЭС происходит по наводке работников электростанции, которые с помощью мобильной связи наводили и корректировали огонь ВСУ. По мнению эксперта, работникам электростанции нужно запретить использовать мобильные телефоны в течение рабочего дня. Также следует установить на территории ЗАЭС станции, которые бы глушили мобильную связь, добавил Кузнецов.

Представитель Минобороны Игорь Конашенков ранее сообщил, что Вооруженные силы Украины обстреляли промышленную зону Запорожской АЭС восемью крупнокалиберными артиллерийскими снарядами. По его данным, российские военные ответным огнем подавили огневые средства ВСУ. Он отметил, что радиационная обстановка на ЗАЭС остается в норме.