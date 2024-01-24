«Проект» SHAMAN, «Мастер и Маргарита», крушение Ил-76: что будет дальше

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Global Look Press

Полина Ауг, SHAMAN, Марго Робби, место авиакатастрофы Ил-76 в Белгородской области

Самолет Ил-76 с военнопленными ВСУ потерпел крушение в Белгородской области, бывший продюсер Григория Лепса Евгений Кобылянский признался, что неоднозначно относится к певцу SHAMAN, актриса Полина Ауг рассказала о незапланированной сцене в новой экранизации «Мастера и Маргариты», комедию «Барби» выдвинули в номинации «Фильм года» на «Оскаре» — такие новости стали самыми обсуждаемыми в СМИ и соцсетях. Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Что случилось с самолетом Ил-76 в Белгородской области?

Военно-транспортный самолет Ил-76, перевозивший украинских военнопленных, потерпел крушение в Белгородской области, сообщили в Министерстве обороны РФ. По данным ведомства, на борту находились 65 военнопленных, шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Как утверждает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, все они погибли.

Самолет Ил-76 с украинскими военнопленными был сбит Вооруженными силами Украины, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ. По данным ведомства, воздушное судно было поражено зенитным ракетным комплексом, расположенным в районе населенного пункта Липцы Харьковской области. Факт пуска двух ракет был зафиксирован радиолокационными средствами ВКС России.

В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что украинская сторона знала о перевозке военнопленных, так как их готовили к обмену. Мероприятие должно было состояться во второй половине дня 24 января. Действия украинских войск в Министерстве обороны РФ охарактеризовали как террористический акт.

Фото: Социальные сети Алексеев Максим Михайлович Фото: Социальные сети Алексеев Максим Михайлович Фото: Социальные сети Антонов Михаил Сергеевич Фото: Социальные сети Антонов Михаил Сергеевич Фото: Социальные сети Бабаев Александр Юрьевич Фото: Социальные сети Бабаев Александр Юрьевич Фото: Социальные сети Гладырь Алексей Леонидович Фото: Социальные сети Гладырь Алексей Леонидович Фото: Социальные сети Бобровский Владислав Юрьевич Фото: Социальные сети Бобровский Владислав Юрьевич Фото: Социальные сети Константин Данильченко Фото: Социальные сети Константин Данильченко Фото: Социальные сети Лемеха Александр Викторович Фото: Социальные сети Лемеха Александр Викторович Фото: Социальные сети Фокин Виталий Владимирович Фото: Социальные сети Фокин Виталий Владимирович Фото: Социальные сети Иван Рой Фото: Социальные сети Иван Рой

Telegram-канал «Рыбарь» обратил внимание, что обмен достаточно долго затягивался и саботировался украинской стороной.

«Всего обменять должны были 192 человека. Украинская сторона его (обмен. — NEWS.ru) неоднократно саботировала и пыталась подсунуть других людей. Сейчас в ГУР и СБУ наверняка используют историю со сбитым Ил-76, чтобы обвинить российскую сторону в намеренной провокации и срыве процесса по обмену», — добавил источник.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Фото: vk.com/belgorod1/Global Look Press Фото: vk.com/belgorod1/Global Look Press Фото: vk.com/belgorod1/Global Look Press Место авиакатастрофы в Белгородской области Фото: vk.com/belgorod1/Global Look Press Место авиакатастрофы в Белгородской области Фото: vk.com/newsbelgorod/Global Look Press Фото: vk.com/newsbelgorod/Global Look Press Фото: vk.com/belgorod1/Global Look Press Фото: vk.com/belgorod1/Global Look Press Фото: vk.com/belgorod1/Global Look Press Фото: vk.com/belgorod1/Global Look Press Фото: vk.com/belgorod1/Global Look Press Фото: vk.com/belgorod1/Global Look Press Фото: vk.com/newsbelgorod/Global Look Press Фото: vk.com/newsbelgorod/Global Look Press Фото: vk.com/newsbelgorod/Global Look Press Фото: vk.com/newsbelgorod/Global Look Press

Чем SHAMAN не нравится экс-продюсеру Лепса?

Композитор, музыкант и бывший продюсер Григория Лепса Евгений Кобылянский заявил в интервью NEWS.ru, что певец SHAMAN для него просто проект. По его словам, он не воспринимает молодого артиста как личность.

«У меня к нему неоднозначное отношение. Я не воспринимаю, во-первых, его как личность, это просто проект для меня. Но неважно. Если я с человеком оказываюсь на одной сцене, то кодекс профессиональной этики обязывает — я его поприветствую и буду поддерживать. Единственным человеком, который протянул ему руку, был Гриша Лепс. Подошел, похлопал по плечу по-товарищески», — сообщил Кобылянский.

По его мнению, для некоторых представителей российского шоу-бизнеса любой новичок, который пытается встать на их уровень, — это целая трагедия. Кобылянский добавил, что не знает, зависть это или нет.

«Все состоявшиеся люди, обеспечены, чего завидовать?» — резюмировал он.

Тем временем музыкальный критик Павел Рудченко рассказал NEWS.ru, что SHAMAN и Юлия Чичерина являются патриотическими артистами и входят в число тех звезд, у кого не будет проблем. По его мнению, им всегда предоставят концертные площадки для выступлений, как и тем, кто изначально показал свою гражданскую позицию.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru SHAMAN (Ярослав Дронов)

«Однозначно патриотические артисты будут восприниматься во всех городах. У них не будет проблем, им будут даваться площадки, тому же SHAMAN. Чичерина может проехать где хочет. Есть артисты, которые себя показали, проявили и изначально показали свою гражданскую позицию. По ним вопросов никаких не будет, тогда как по кандидатуре артистов с „голой“ вечеринки организаторы будут подходить щепетильно», — отметил Рудченко.

SHAMAN, Чичерина, а также исполнители Александр Буйнов, Григорий Лепс, Ирина Дубцова, Ольга Кормухина, актеры Иван Охлобыстин, Дмитрий Дюжев, Гоша Куценко, Азамат Мусагалиев и Денис Дорохов, Вадим Самойлов, Сергей Галанин, Мара, Рома Зверь, музыкант и депутат Денис Майданов, певцы Николай Басков, Александр Маршал и Юта неоднократно побывали в зоне проведения спецоперации. Артисты поддержали военнослужащих ВС России и дали для них концерты.

Новая Гелла приоткрыла закулисье съемок «Мастера и Маргариты»

Актриса Полина Ауг рассказала NEWS.ru о незапланированной сцене в новой экранизации «Мастера и Маргариты». По ее словам, режиссер Михаил Локшин спонтанно предложил сыграть, как ее героиня — Гелла — садится в машину к Воланду.

«Локшин работал с актрисами очень трепетно, и я ему безумно благодарна. Мы очень много работали до начала съемок — очень много работали над образом, текстом, посвятили много времени разбору. Когда начались съемки, не хватало времени что-то менять. Во многом вещи рождались спонтанно. Например, когда я сажусь в машину к Воланду. Этой сцены не должно было быть, но режиссер сказал: „Давай, ты сделай, а потом мы поймем, это нужно или нет“. В итоге эта сцена вошла в окончательную версию фильма», — заявила Ауг.

Российский актер Леонид Ярмольник, который сыграл доктора Стравинского, признался, что у него сложилась многолетняя связь с Михаилом Булгаковым. Во время предпремьерного показа картины в кинотеатре «Октябрь» он рассказал, что сыграл в спектакле по роману писателя еще в 1976 году.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Полина Ауг

«Произведение („Мастер и Маргарита“. — NEWS.ru) — одно из самых любимых, у меня давние связи с этим произведением. Может быть, я первый из всех, кто снимался в этой картине, потому что я играл в спектакле у Юрия Петровича Любимова в 1976 году. Поэтому у меня с Булгаковым уже многолетняя связь», — заявил Ярмольник.

Актер отметил, что в первый раз прочитал роман, когда учился в школе, однако тогда не понял смысл произведения. По словам Ярмольника, Булгаков — это отдельная планета, язык и видение мира. В фильме Локшина, как подчеркнул артист, замечательный сценарий, в котором тесно переплетаются придуманная Булгаковым история и жизнь писателя.

Актер Алексей Гуськов, исполнивший роль барона Майгеля, заявил NEWS.ru, что для него это были съемки с талантливыми людьми по талантливому произведению. По его словам, артистам очень редко достается роль, где можно подумать о том, что такое человек.

«Съемки с талантливыми людьми, талантливыми партнерами по известному произведению... Сложно работать над утомительным проектом. Деньги уходят, а позор остается. Тут этого нет», — сообщил он.

Гуськов добавил, что Мастер стоит перед выбором — черное или белое, и это не «сдвиг по фазе», а поиск человеком системы координат. Его же персонаж, барон Майгель, ответил на этот вопрос и выбрал конформизм.

Новая экранная интерпретация романа «Мастера и Маргарита» выйдет в российский прокат 25 января. Роль Воланда исполнил немецкий актер Аугуст Диль, а главную пару мистической истории воплотили супруги Евгений Цыганов и Юлия Снигирь. Постановщик Михаил Локшин уже знаком зрителю по картине «Серебряные коньки».

Фото: Сергей Петров/NEWS.RU Актер Алексей Гуськов на премьере фильма «Мастер и Маргарита» в киноцентре «КАРО 11 Октябрь» Фото: Сергей Петров/NEWS.RU Актер Алексей Гуськов на премьере фильма «Мастер и Маргарита» в киноцентре «КАРО 11 Октябрь» Фото: Сергей Петров/NEWS.RU Актер Леонид Ярмольник на премьере фильма «Мастер и Маргарита» в киноцентре «КАРО 11 Октябрь» Фото: Сергей Петров/NEWS.RU Актер Леонид Ярмольник на премьере фильма «Мастер и Маргарита» в киноцентре «КАРО 11 Октябрь» Фото: Сергей Петров/NEWS.RU Актеры Кузьма Сапрыкин и Паулина Врублевска на премьере фильма «Мастер и Маргарита» в киноцентре «КАРО 11 Октябрь» Фото: Сергей Петров/NEWS.RU Актеры Кузьма Сапрыкин и Паулина Врублевска на премьере фильма «Мастер и Маргарита» в киноцентре «КАРО 11 Октябрь» Фото: Сергей Петров/NEWS.RU Актер Владислав Ценёв на премьере фильма «Мастер и Маргарита» в киноцентре «КАРО 11 Октябрь» Фото: Сергей Петров/NEWS.RU Актер Владислав Ценёв на премьере фильма «Мастер и Маргарита» в киноцентре «КАРО 11 Октябрь» Фото: Сергей Петров/NEWS.RU Актриса Анна Котова на премьере фильма «Мастер и Маргарита» в киноцентре «КАРО 11 Октябрь» Фото: Сергей Петров/NEWS.RU Актриса Анна Котова на премьере фильма «Мастер и Маргарита» в киноцентре «КАРО 11 Октябрь» Фото: Сергей Петров/NEWS.RU Елена Север и Юрий Киселев на премьере фильма «Мастер и Маргарита» в киноцентре «КАРО 11 Октябрь» Фото: Сергей Петров/NEWS.RU Елена Север и Юрий Киселев на премьере фильма «Мастер и Маргарита» в киноцентре «КАРО 11 Октябрь» Фото: Сергей Петров/NEWS.RU Актрисы Мария Хорева и Алла Сигалова (слева направо) на премьере фильма «Мастер и Маргарита» в киноцентре «КАРО 11 Октябрь» Фото: Сергей Петров/NEWS.RU Актрисы Мария Хорева и Алла Сигалова (слева направо) на премьере фильма «Мастер и Маргарита» в киноцентре «КАРО 11 Октябрь» Фото: Сергей Петров/NEWS.RU Актер Александр Новиков на премьере фильма «Мастер и Маргарита» в киноцентре «КАРО 11 Октябрь» Фото: Сергей Петров/NEWS.RU Актер Александр Новиков на премьере фильма «Мастер и Маргарита» в киноцентре «КАРО 11 Октябрь» Фото: Сергей Петров/NEWS.RU Актриса Мария Андреева на премьере фильма «Мастер и Маргарита» в киноцентре «КАРО 11 Октябрь» Фото: Сергей Петров/NEWS.RU Актриса Мария Андреева на премьере фильма «Мастер и Маргарита» в киноцентре «КАРО 11 Октябрь» Фото: Сергей Петров/NEWS.RU Певец IVAN на премьере фильма «Мастер и Маргарита» в киноцентре «КАРО 11 Октябрь» Фото: Сергей Петров/NEWS.RU Певец IVAN на премьере фильма «Мастер и Маргарита» в киноцентре «КАРО 11 Октябрь» Фото: Сергей Петров/NEWS.RU Актриса София Лебедева на премьере фильма «Мастер и Маргарита» в киноцентре «КАРО 11 Октябрь» Фото: Сергей Петров/NEWS.RU Актриса София Лебедева на премьере фильма «Мастер и Маргарита» в киноцентре «КАРО 11 Октябрь» Фото: Сергей Петров/NEWS.RU Актер Вячеслав Копейкин на премьере фильма «Мастер и Маргарита» в киноцентре «КАРО 11 Октябрь» Фото: Сергей Петров/NEWS.RU Актер Вячеслав Копейкин на премьере фильма «Мастер и Маргарита» в киноцентре «КАРО 11 Октябрь» Фото: Сергей Петров/NEWS.RU Актеры Юлия Снигирь и Евгений Цыганов на премьере фильма «Мастер и Маргарита» в киноцентре «КАРО 11 Октябрь» Фото: Сергей Петров/NEWS.RU Актеры Юлия Снигирь и Евгений Цыганов на премьере фильма «Мастер и Маргарита» в киноцентре «КАРО 11 Октябрь» Актриса Юлия Снигирь на премьере фильма «Мастер и Маргарита» в киноцентре «КАРО 11 Октябрь» Актриса Юлия Снигирь на премьере фильма «Мастер и Маргарита» в киноцентре «КАРО 11 Октябрь» Актриса Елизавета Боярская на премьере фильма «Мастер и Маргарита» в киноцентре «КАРО 11 Октябрь» Актриса Елизавета Боярская на премьере фильма «Мастер и Маргарита» в киноцентре «КАРО 11 Октябрь» Фото: Сергей Петров/NEWS.RU Актер Михаил Сафронов на премьере фильма «Мастер и Маргарита» в киноцентре «КАРО 11 Октябрь» Фото: Сергей Петров/NEWS.RU Актер Михаил Сафронов на премьере фильма «Мастер и Маргарита» в киноцентре «КАРО 11 Октябрь» Фото: Сергей Петров/NEWS.RU Актер Анар на премьере фильма «Мастер и Маргарита» в киноцентре «КАРО 11 Октябрь» Фото: Сергей Петров/NEWS.RU Актер Анар на премьере фильма «Мастер и Маргарита» в киноцентре «КАРО 11 Октябрь» Фото: Сергей Петров/NEWS.RU Актеры Юлия Снигирь и Евгений Цыганов на премьере фильма «Мастер и Маргарита» в киноцентре «КАРО 11 Октябрь» Фото: Сергей Петров/NEWS.RU Актеры Юлия Снигирь и Евгений Цыганов на премьере фильма «Мастер и Маргарита» в киноцентре «КАРО 11 Октябрь» Фото: Сергей Петров/NEWS.RU Актер Дмитрий Лысенков с супругой актрисой Марией Зиминой на премьере фильма «Мастер и Маргарита» в киноцентре «КАРО 11 Октябрь» Фото: Сергей Петров/NEWS.RU Актер Дмитрий Лысенков с супругой актрисой Марией Зиминой на премьере фильма «Мастер и Маргарита» в киноцентре «КАРО 11 Октябрь» Фото: Сергей Петров/NEWS.RU Актриса Софья Синицына на премьере фильма «Мастер и Маргарита» в киноцентре «КАРО 11 Октябрь» Фото: Сергей Петров/NEWS.RU Актриса Софья Синицына на премьере фильма «Мастер и Маргарита» в киноцентре «КАРО 11 Октябрь» Фото: Сергей Петров/NEWS.RU Актриса Екатерина Вилкова на премьере фильма «Мастер и Маргарита» в киноцентре «КАРО 11 Октябрь» Фото: Сергей Петров/NEWS.RU Актриса Екатерина Вилкова на премьере фильма «Мастер и Маргарита» в киноцентре «КАРО 11 Октябрь» Фото: Сергей Петров/NEWS.RU Актриса Софья Синицына на премьере фильма «Мастер и Маргарита» в киноцентре «КАРО 11 Октябрь» Фото: Сергей Петров/NEWS.RU Актриса Софья Синицына на премьере фильма «Мастер и Маргарита» в киноцентре «КАРО 11 Октябрь» Фото: Сергей Петров/NEWS.RU Телеведущая Алена Водонаева на премьере фильма «Мастер и Маргарита» в киноцентре «КАРО 11 Октябрь» Фото: Сергей Петров/NEWS.RU Телеведущая Алена Водонаева на премьере фильма «Мастер и Маргарита» в киноцентре «КАРО 11 Октябрь» Фото: Сергей Петров/NEWS.RU Писатель, сценарист Александр Цыпкин на премьере фильма «Мастер и Маргарита» в киноцентре «КАРО 11 Октябрь» Фото: Сергей Петров/NEWS.RU Писатель, сценарист Александр Цыпкин на премьере фильма «Мастер и Маргарита» в киноцентре «КАРО 11 Октябрь» Фото: Сергей Петров/NEWS.RU Актер Константин Хабенский на премьере фильма «Мастер и Маргарита» в киноцентре «КАРО 11 Октябрь» Фото: Сергей Петров/NEWS.RU Актер Константин Хабенский на премьере фильма «Мастер и Маргарита» в киноцентре «КАРО 11 Октябрь» Фото: Сергей Петров/NEWS.RU Актер Виктор Вержбицкий (справа) на премьере фильма «Мастер и Маргарита» в киноцентре «КАРО 11 Октябрь» Фото: Сергей Петров/NEWS.RU Актер Виктор Вержбицкий (справа) на премьере фильма «Мастер и Маргарита» в киноцентре «КАРО 11 Октябрь» Фото: Сергей Петров/NEWS.RU Актриса Изабель Эйдлен на премьере фильма «Мастер и Маргарита» в киноцентре «КАРО 11 Октябрь» Фото: Сергей Петров/NEWS.RU Актриса Изабель Эйдлен на премьере фильма «Мастер и Маргарита» в киноцентре «КАРО 11 Октябрь» Фото: Сергей Петров/NEWS.RU Актриса Елизавета Моряк на премьере фильма «Мастер и Маргарита» в киноцентре «КАРО 11 Октябрь» Фото: Сергей Петров/NEWS.RU Актриса Елизавета Моряк на премьере фильма «Мастер и Маргарита» в киноцентре «КАРО 11 Октябрь» Фото: Сергей Петров/NEWS.RU Актер Алексей Гуськов и его супруга Лидия Вележева на премьере фильма «Мастер и Маргарита» в киноцентре «КАРО 11 Октябрь» Фото: Сергей Петров/NEWS.RU Актер Алексей Гуськов и его супруга Лидия Вележева на премьере фильма «Мастер и Маргарита» в киноцентре «КАРО 11 Октябрь» Фото: Сергей Петров/NEWS.RU Актеры Полина Ауг и Юрий Дейнекин на премьере фильма «Мастер и Маргарита» в киноцентре «КАРО 11 Октябрь» Фото: Сергей Петров/NEWS.RU Актеры Полина Ауг и Юрий Дейнекин на премьере фильма «Мастер и Маргарита» в киноцентре «КАРО 11 Октябрь» Фото: Сергей Петров/NEWS.RU Актер Евгений Цыганов на премьере фильма «Мастер и Маргарита» в киноцентре «КАРО 11 Октябрь» Фото: Сергей Петров/NEWS.RU Актер Евгений Цыганов на премьере фильма «Мастер и Маргарита» в киноцентре «КАРО 11 Октябрь» Фото: Сергей Петров/NEWS.RU Актер Андрей Максимов на премьере фильма «Мастер и Маргарита» в киноцентре «КАРО 11 Октябрь» Фото: Сергей Петров/NEWS.RU Актер Андрей Максимов на премьере фильма «Мастер и Маргарита» в киноцентре «КАРО 11 Октябрь» Фото: Сергей Петров/NEWS.RU Продюсер Игорь Толстунов на премьере фильма «Мастер и Маргарита» в киноцентре «КАРО 11 Октябрь» Фото: Сергей Петров/NEWS.RU Продюсер Игорь Толстунов на премьере фильма «Мастер и Маргарита» в киноцентре «КАРО 11 Октябрь» Фото: Сергей Петров/NEWS.RU Актриса Юлия Снегирь на премьере фильма «Мастер и Маргарита» в киноцентре «КАРО 11 Октябрь» Фото: Сергей Петров/NEWS.RU Актриса Юлия Снегирь на премьере фильма «Мастер и Маргарита» в киноцентре «КАРО 11 Октябрь» Фото: Сергей Петров/NEWS.RU На премьере фильма «Мастер и Маргарита» в киноцентре «КАРО 11 Октябрь» Фото: Сергей Петров/NEWS.RU На премьере фильма «Мастер и Маргарита» в киноцентре «КАРО 11 Октябрь»

Комедию «Барби» поставили в один ряд с драмой «Оппенгеймер» в номинации на «Оскар»

В Лос-Анджелесе объявлены номинанты на премию «Оскар». Трансляцию церемонии вел телеканал ABC. Так, на премию в категории «Лучший фильм» выдвинуты картины «Анатомия падения», «Барби», «Прошлые жизни», «Убийцы цветочной луны», «Оставленные», «Оппенгеймер», «Маэстро», «Бедные-несчастные», «Зона интересов», «Американское чтиво».

При этом абсолютным лидером в номинациях стала драматическая лента Кристофера Нолана. Его «Оппенгеймер» претендует сразу на 13 наград: за лучший фильм, режиссуру, мужскую роль первого и второго плана, женскую роль второго плана, операторскую работу, адаптированный сценарий и другие.

Мировые кинокритики склоняются к мнению, что биографическая лента соберет большинство ведущих наград. Также эксперты отмечают сильную игру Киллиана Мерфи, воплотившего на экране противоречивого создателя оружия массового поражения. Некоторые проводят аналогию между Мерфи и Мэтью Макконахи, который в 2014 году работой в фильме «Далласский клуб покупателей» и сериале «Настоящий детектив» доказал, что является серьезным драматическим актером.

Фото: Warner Bros./Keystone Press Agency/Global Look Press Кадр из фильма «Барби»

Главный прокатный конкурент «Оппенгеймера» — «Барби» — поборется за восемь золотых статуэток. При этом фильм Греты Гервиг об истории эмансипации куклы получил среднюю оценку от зрителей и критиков. Тем не менее многие выделили хорошую актерскую работу Марго Робби и Райана Гослинга, сыгравших Барби и Кена.

Второе место по количеству номинаций на «Оскар» заняла лента «Бедные-несчастные» Йоргоса Лантимоса с Эммой Стоун и Уильямом Дефо в главных ролях. Эксцентричная лента о пересадке мозга ребенка взрослой женщине претендует на 11 наград.

Также серьезным конкурентом стала историческая драма Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны». Фильм об истреблении резервации индейцев племени осейдж претендует на 10 статуэток «Оскара».

Среди мультипликационных фильмов за звание лучшего будут конкурировать «Мальчик и птица», «Элементарно», «Нимона», «Мечты робота», «Человек-паук: Паутина вселенных». Критики пророчат победу последней картине Хаяо Миядзаки, которая уже забрала «Золотой глобус».

В номинации «Лучшая актриса» представлены Лили Гладстоун («Убийцы цветочной луны»), Эмма Стоун («Бедные-несчастные»), Аннетт Бенинг («Дайана Найэд»), Кэри Маллиган («Маэстро») и Сандра Хюллер («Анатомия падения»).

В категории «Лучшая мужская роль» на «Оскар» претендуют Брэдли Купер («Маэстро»), Колман Доминго («Растин»), Пол Джаматти («Оставленные»), Киллиан Мерфи («Оппенгеймер») и Джеффри Райт («Американское чтиво»).

В 2024 году церемония вручения «Оскара» пройдет в 96-й раз. Мероприятие запланировано на 10 марта в Лос-Анджелесе (Калифорния) в театре «Долби». Ведущим церемонии уже в четвертый раз станет комик и актер Джимми Киммел. До этого он проводил «Оскар» в 2016, 2018 и 2023 годах.

Читайте также:

Цыганов при всех обнимался со Снигирь: фото с показа «Мастера и Маргариты»

«Он смешной»: Цыганов высказался о романе «Мастер и Маргарита»

Голый полет по Москве, «Слово пацана», муж: как живет актриса Юлия Снигирь