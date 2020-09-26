Проект бюджета РФ на 2021-2023 годы в Госдуме рассмотрят 29 октября

https://static.news.ru/photo/3dee08a2-01a4-11eb-90ad-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Первое чтение проекта федерального бюджета на 2021-2023 годы запланировано на 29 октября. Об этом стало известно после заседания Совета Думы.

В связи с предстоящим внесением в Госдуму бюджета на 2021 год и плановый период комитету по бюджету и налогам разрешено проводить заседания в региональную неделю (с 5 по 11 октября). Первое чтение бюджета запланировано на 29 октября, — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы нижней палаты парламента.

Как писал NEWS.ru, проект бюджета на 2021 год и плановый период 2022–2023 годов был одобрен на заседании кабмина 19 сентября. Реализация предусмотренных законопроектом мер позволит повысить эффективность, прозрачность формирования и исполнения федерального бюджета, а также своевременное реагирование на изменения экономической конъюнктуры и возникающие вызовы, в том числе связанные с изменением эпидемиологической ситуации в результате распространения коронавирусной инфекции, отметили в правительстве. В документе отмечается, что в проект бюджета включены корректировки в связи с увеличением НДФЛ для физлиц с годовым доходом свыше 5 млн рублей.

Детали бюджета пока не раскрываются, однако ранее СМИ сообщали об отдельных положениях законопроекта со ссылкой на копию пояснительной записки к проекту. Так, в 2021 году государственный долг России вырастет до 20,8% ВВП и увеличится до 21,3% ВВП к 2023 году. На оборону в ближайшие три года будет выделено 9,5 трлн рублей, из которых более 3,1 трлн — в течение следующего года. Государственные СМИ в 2021 году получат из бюджета 102,8 млрд рублей, а финансирование проекта Минздрава «14 высокозатратных нозологий» за трёхлетку сократится на 19,5 млрд рублей.