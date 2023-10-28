Продвижение ВС РФ у Авдеевки, штурм окраин: что пишут военкоры 28 октября ВС РФ продвигаются в районе Авдеевки и штурмуют окраины Марьинки

Фото: МО Украины

На окраинах Авдеевки и Марьинки на Донецком направлении продолжаются ожесточенные бои, сообщают военкоры. Какие последние сообщения поступают из этих районов?

Что происходит у Авдеевки 28 октября

Как накануне сообщал Telegram-канал «Украина.ру», на Авдеевском участке армия России продвинулась у села Новокалиново Ясиноватского района. Бойцы ВС РФ расширили зону контроля в районе поселка Степное Амвросиевского района.

По данным «Украина.ру», бои идут к югу от Авдеевки в районе поселков Северное и Первомайский.

Военный корреспондент Евгений Лисицын сообщает, что российская армия закрепляется на занятых позициях в районе авдеевского террикона — ключевой господствующей высоты на данном направлении. Также бойцам ВС РФ удалось продвинуться у Красногоровки: получилось перейти за ж/д линию и расширить плацдарм в сторону Степового.

Издание Donbass Today сообщает, что минувшей ночью командиры ВСУ провели эвакуацию своих штабов из Авдеевки в отдаленный населенный пункт, откуда будут руководить своими подразделениями в скором окружении. По данным портала, на направление ВСУ перебросили в общей сложности до 35 тыс. человек, сняв части с линии Славянск — Краматорск и Черниговской области.

По словам военного корреспондента ВГТРК Андрея Руденко, ВС РФ улучшили позиции под Авдеевкой. Журналист отмечает, что среди бойцов ВСУ наблюдается серьезная деморализация.

«Психика врага ломается, много сдаются в плен, держаться до последнего там никто не будет. Надеюсь, к новому году вопрос на этом направлении будет решен и наконец-то таки за десять лет дончане, люди живущие в Ясиноватой, Горловке, начнут жить спокойно», — подчеркнул Руденко.

Военный эксперт Bild Юлиан Репке сообщает, что российские войска вышли к железнодорожной ветке на севере Авдеевки и подошли к селу Северное на юге. По его словам, коридор, по которому может снабжаться группировка войск ВСУ в Авдеевке, сузился с 9 км до 7 км. Остался единственный путь на подконтрольные Украине территории — через село Орловка.

«Если россиянам действительно удастся взять Авдеевку, это означало бы конец контрнаступления Украины», — резюмирует Репке.

Фото: МО Украины

Что происходит у Марьинки 28 октября

По данным Telegram-канала «Украина.ру», в Марьинке ситуация не поменялась — российские бойцы ведут штурм западных окраин города.

Как сообщили в Минобороны России, ВСУ пытались провести три атаки на Донецком направлении, но подразделения Южной группировки пресекли их и нанесли поражение живой силе и технике противника в районах Красного, Андреевки, Курдюмовки, Клещеевки и Марьинки. Украинские войска потеряли в этих боях примерно 160 военнослужащих, две бронемашины, четыре автомобиля, боевую машину РСЗО HIMARS и гаубицу М119.

Как эксперт оценивает взятие Авдеевки

Военный эксперт Василий Дандыкин в разговоре с NEWS.ru поделился своими прогнозами по столкновениям на направлении.

«Видел сообщения о взятии Авдеевки в течении 100 дней. Я более оптимистичен. Не зря Авдеевка прямо не упоминается в сводках Минобороны РФ, говорят о Донецком направлении, судя по всему. Нужно дать военным спокойно работать. <...> Скорее всего, до конца осени ВС РФ Авдеевку возьмут окончательно», — заявил он.

Сложность взятия города связана с укрепленной обороной противника — «Авдеевку восемь лет заливали бетоном».

«Сейчас главное — отрезать группировку ВСУ в Авдеевке от любого снабжения, срывать ротацию, подвоз боеприпасов, оружия. Группировка ВСУ насчитывает примерно 10 тысяч человек. Скорее всего, самые ожесточенные бои идут на южном фланге Авдеевского участка. ВСУ там лишены авиационной поддержки, особенно после потери 31 самолета за неделю. Но у ВСУ есть танки, которые они спрятали. <...> У ВСУ, скорее всего, разветвленная сеть подземных коммуникаций. Ее тоже придется вскрыть и нейтрализовать», — отметил эксперт.

Однако Россия должна быть готова к возможным контрпрорывам ВСУ на этом направлении.

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