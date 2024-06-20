«Террор мирного населения», дрон убил ребенка: как ВСУ атакуют РФ 20 июня

Фото: МО Украины

Российские территории за прошедшие сутки вновь подверглись ударам украинской армии. Более десяти дронов ВСУ совершили налет на шесть регионов РФ в ночь на 20 июня. Нефтебазы загорелись в Адыгее и Тамбовской области после атак беспилотников. Почти 40 населенных пунктов Белгородской области оказались под огнем ВСУ. Два человека погибли и семеро пострадали в результате обстрелов городов ДНР. Энергодар временно остался без света после удара по электроподстанции. Подробности новых атак Вооруженных сил Украины на территорию России — в материале NEWS.ru.

ПВО за ночь сбила полтора десятка БПЛА над территорией РФ

Минувшей ночью украинские войска попытались атаковать дронами Адыгею, Краснодарский край, а также Брянскую, Ростовскую, Белгородскую и Орловскую области, сообщило Минобороны РФ. Средства противовоздушной обороны РФ сбили 15 беспилотников самолетного типа.

«Перехвачены и уничтожены шесть БПЛА над территорией Республики Адыгея, три — над территорией Брянской области, три — над территорией Краснодарского края, один — над территорией Ростовской области, один БПЛА — над территорией Белгородской области, а также один — над территорией Орловской области», — говорится в сообщении ведомства.

В Адыгее загорелась нефтебаза после атаки дронов

Пожар вспыхнул на нефтебазе в поселке Энем в Тахтамукайском районе Адыгеи после налета БПЛА, сообщил глава республики Мурат Кумпилов. Площадь возгорания достигала 400 квадратных метров. Минобороны РФ не комментировало информацию об ударе дрона по нефтебазе.

«В шесть утра пожарно-спасательными подразделениями возгорание было полностью ликвидировано. Пострадавших и угрозы для жителей нет. На месте работает оперативный штаб», — написал чиновник в Telegram-канале.

По данным Telegram-канала Baza, ВСУ атаковали предприятие, принадлежащее ЛУКОЙЛу, около 2:40 мск. Канал сообщил, что после падения четырех БПЛА произошел взрыв и возгорание металлокаркасного склада присадок бензина.

Губернатор сообщил о пожаре на НПЗ после атаки БПЛА в Тамбовской области

20 июня произошло возгорание резервуара на Платоновской нефтебазе в Тамбовской области, предположительно, из-за налета БПЛА, сообщил глава региона Максим Егоров.

«Сегодня ранним утром произошел хлопок и возгорание резервуара на территории Платоновской нефтебазы в Рассказовском муниципальном округе Тамбовской области. Пострадавших нет. В регионе предприняты все меры для обеспечения безопасности», — написал он в Telegram-канале.

Telegram-канал Mash сообщил, что предприятие атаковали по меньшей мере три дрона-камикадзе, из-за чего загорелся один из резервуаров.

В Минобороны РФ не комментировали информацию о налете беспеилотников ВСУ на НПЗ в Тамбовской области.

Губернатор раскрыл детали атаки ВСУ на Орловскую область

Украинская армия попыталась атаковать Орловскую область беспилотником реактивного типа, заявил глава региона Андрей Клычков. По его словам, БПЛА был подавлен средствами РЭБ над Покровским районом.

«Средствами радиоэлектронной борьбы сбит БПЛА реактивного типа. Пострадавших и разрушений нет», — написал губернатор в Telegram-канале.

Оперштаб Краснодарского края сообщил о гибели женщины при ударе БПЛА

Беспилотник Вооруженных сил Украины атаковал Славянск-на-Кубани в Краснодарском крае, сообщил оперштаб региона. По его данным, дрон упал на частный дом. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

«В ночь на 20 июня Славянск-на-Кубани подвергся атаке со стороны киевского режима. <...> Беспилотник упал на частный дом, он полностью разрушен. По предварительной информации, есть погибший», — следует из заявления оперштаба.

После этого губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подтвердил информацию об атаке, уточнив, что жертвой оказалась жительница Славянского района.

Богомаз рассказал о последствиях ударов ВСУ по Брянской области

Беспилотник, попытавшийся атаковать Брянскую область, был сбит над Унечским районом, написал в Telegram глава региона Александр Богомаз. По его словам, обошлось без пострадавших и разрушений.

Губернатор также сообщил об обстреле украинскими военными села Сушаны Климовского района. В результате шесть жилых домов получили повреждения, один мирный житель был госпитализирован с осколочным ранением. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Гладков сообщил об ударах ВСУ по десяткам городов и сел Белгородчины

Накануне средства ПВО работали в Белгородской области по меньшей мере восемь раз. По данным Минобороны РФ, 11 украинских беспилотников самолетного типа были уничтожены в течение дня. Еще один БПЛА был сбит над регионом в ночь на 20 июня.

Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины атаковали с помощью артиллерии и более чем полусотни БПЛА 37 населенных пунктов региона. В частности, под огнем оказались Белгород, Шебекино, Грайворон, Новая Таволжанка, Красный Хутор, Богун-Городок и Сподарюшино.

В Богун-Городке в результате прилета пострадала мирная жительница. Врачи диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму. Двое мужчин получили ранения в Грайвороне. Их госпитализировали с осколочными ранениями рук, ног, грудной клетки и спины. Еще два человека — мужчина и женщина — пострадали в Шебекине в результате обстрелов.

«Вооруженные формирования Украины продолжают террор мирного населения в приграничных районах Белгородской области. Атаке из РСЗО сегодня подвергся Грайворон. К счастью, обошлось без жертв», — написал в Telegram военкор Евгений Поддубный.

Министерство обороны России не комментировало сообщения Гладкова об атаках ВСУ на Белгородскую область.

Смирнов сообщил о пострадавшем при атаке дрона под Курском

Врио главы Курской области Алексей Смирнов сообщил, что накануне украинская армия обстреливала населенные пункты Новый Путь, Елизаветовка, Отруба, Успеновка, Гордеевка, Николаево-Дарьино, Горналь и Олешня. Местные жители не пострадали. Нежилой дом получил повреждения в Елизаветовке.

Беспилотники ВСУ, по словам губернатора, атаковали Отрубу, Горналь, Анатольевку, Елизаветовку и Гордеевку. Два дома, в том числе один жилой, и здание Дома культуры получили повреждения. Электроснабжение было нарушено в Гордеевке, Успеновке, Викторовке и Троицком.

Дроны несколько раз атаковали поселок Теткино. Один из них влетел в легковой автомобиль, водитель получил осколочные ранения, уточнил Смирнов. Пять жилых домов и продовольственный магазин получили повреждения. Под удар ВСУ также попала пожарная машина. Информация о пострадавших среди сотрудников МЧС не поступала.

Министерство обороны России не комментировало сообщения губернатора об ударах ВСУ по Курской области. В ведомстве заявили о ликвидации БПЛА над регионом утром 20 июня.

«Около 10:10 мск дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области», — говорится в публикации.

Фото: МО Украины

Двое погибли и семеро пострадали при обстрелах Донецка и Горловки

В представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), заявили, что за прошедшие сутки были зафиксированы 29 случаев ведения огня со стороны ВСУ.

Украинские войска совершили 21 обстрел на Донецком направлении и восемь — на Горловском. Военные ВСУ выпустили 89 боеприпасов по региону. Три жилых дома и четыре инфраструктурных объекта получили повреждения. Два человека погибли, еще семеро, в том числе девочка 2007 года рождения, пострадали.

«В Петровском районе Донецка у остановки общественного транспорта „Школа № 106“ по улице Петровского погиб мужчина, от полученных ранений скончалась в больнице женщина 1955 г. р.», — уточнил глава ДНР Денис Пушилин.

Взрывы прогремели в Луганске

В ночь на 20 июня в Луганске прогремели взрывы, сообщили в пресс-службе Луганского информационного центра. Данные о разрушениях и пострадавших пока не поступали. Минобороны РФ и местные власти не комментировали эту информацию.

В Запорожье возникли перебои с энергоснабжением после ударов ВСУ

Накануне глава Запорожской области Евгений Балицкий сообщил об обстрелах ВСУ населенных пунктов Каменка-Днепровская, Знаменка, Бурчак, Новофедоровка и Энергодар. Из-за прилетов в селе Бурчак без электроснабжения остались 435 абонентов.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Новофедоровке пострадал местный житель 1957 года рождения. Он получил осколочные ранения и был доставлен в медицинское учреждение.

Подстанция «Луч» в Энергодаре была полностью уничтожена в результате удара украинского БПЛА, заявила директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина. В результате город временно остался без света. Затем подача электричества была восстановлена, Энергодар запитан с атомной станции.

По словам Балицкого, утром 20 июня украинские войска ударили кассетными боеприпасами по селу Новое. В результате было повреждено оборудование местной электроподстанции, на которой проводились ремонтные работы.

«Два сотрудника предприятия „Таврия-Энерго“ получили множественные осколочные ранения — пострадавшие доставлены в медицинское учреждение, им оказывается помощь», — написал губернатор в Telegram-канале.

Министерство обороны РФ не комментировало сообщения об атаках ВСУ на Запорожскую область.

Сальдо заявил о гибели ребенка при атаке дрона в Херсонской области

Накануне утром украинский беспилотник влетел в квартиру жилого дома в Новой Каховке Херсонской области, сообщил глава региона Владимир Сальдо. Обошлось без пострадавших. Несколько балконов и окон здания были повреждены.

Накануне дрон ВСУ атаковал автомобиль, двигавшийся по мосту через канал между Каховкой и Васильевкой. Внутри машины находилась семья. В результате удара БПЛА погиб ребенок, его отец был госпитализирован с контузией.

«Две ракеты противника взорвались на территории поселка Райское Новокаховского городского округа. Одна из них разрушила недействующую столовую, другая упала на пустыре, никто не пострадал», — добавил губернатор.

Российское военное ведомство не комментировало сообщения Сальдо об ударах по Херсонской области и их последствиях.

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