Призывавшую бомбить Москву правнучку Чкалова объявили в розыск

Фото: Социальные сети

Дарья Богданова

Министерство внутренних дел России объявило в розыск правнучку советского летчика Валерия Чкалова Дарью Богданову. Ранее она заявила, что по Москве нужно нанести ядерный удар. В базе МВД не значится, по какой статье разыскивают Богданову.

Дарья Алексеевна Богданова, 22.5.1987. Разыскивается по статье УК, — сообщается в базе данных.

До этого в отношении девушки возбудили уголовное дело по статье о призывах к терроризму. Жалобу в Генпрокуратуру подал глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Если Богданову признают виновной, то ей грозит до семи лет лишения свободы.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что соблюдать закон обязаны все, поэтому справедливо, что против правнучки советского летчика-испытателя завели уголовное дело. Вместе с тем он добавил, что Чкалов — выдающаяся личность, все чтят его память.

Валерий Чкалов — Герой Советского Союза, советский летчик-испытатель, который в качестве командира экипажа первым перелетел через Северный полюс. Он беспосадочно преодолел путь из Москвы в Ванкувер в 1937 году.