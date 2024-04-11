«Призываем решительно осудить»: РФ обратилась к странам из-за атак на ЗАЭС Зампостпреда РФ при ОБСЕ призвал международное сообщество осудить удары по ЗАЭС

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Обстрелы Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) со стороны Вооруженных сил Украины нарушают принципы ядерной и физической ядерной безопасности, а также создают прямую угрозу инцидента на объекте, заявил заместитель постпреда России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Максим Буякевич на заседании ее постоянного совета. Дипломат призвал международное сообщество решительно осудить действия Украины, передает ТАСС.

Призываем всех ответственных участников международного сообщества решительно осудить целенаправленные атаки вооруженных формирований киевского режима на эту атомную станцию, — заявил Буякевич.

Зампостпреда напомнил, что удары украинской армии по ЗАЭС и их последствия были зафиксированы специалистами Международного агентства по атомной энергии, присутствующими на станции. Буякевич подчеркнул, что российская сторона делает все возможное для обеспечения безопасности ЗАЭС.

Ранее сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты России Владимир Рогов заявил, что призыв главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля вывести российские войска с ЗАЭС выглядит как проявление цинизма. Он обратил внимание, что политик не называет атаку на электростанцию украинской.