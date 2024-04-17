Откровения Дурова, жертва Пугачевой, тайна пирамид: что будет дальше

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Global Look Press

Павел Дуров, Алла Пугачева

Звезда отечественной эстрады Алла Пугачева рассказала, что подтолкнуло ее на переезд из России, предприниматель Павел Дуров в большом интервью американскому журналисту Такеру Карлсону назвал страны, которые старается избегать, а директор Института гиперкомплексных систем в геометрии и физике сторонник лаборатории альтернативной истории Дмитрий Павлов раскрыл тайны постройки знаменитых египетских пирамид — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ. Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Подруга сдала: почему Пугачева покинула Россию?

Телеведущая Кира Прошутинская рассказала, почему певица Алла Пугачева не вернется в Россию. По ее словам, в беседе с ней Примадонна призналась, что осталась за границей из-за своих близких, передает MK.RU.

«Ее отъезд — не вызов, не позиция, а желание сохранить семью. Она грустно сказала мне: „Я там, где моя семья“. То есть муж и дети. Думаю, что непросто ей в чужой стране, в чужом доме, без своих близких людей, с проблемным здоровьем, с ее жертвенностью за семью… Мы знакомы более 60 лет, еще со школы, почти вечность. И я знаю, как в нашем возрасте хочется привычной стабильности и в родных стенах…» — приводит издание слова Прошутинской.

Она считает, что последние годы стали переломными для Пугачевой. Однако Примадонна никогда не признается в этом, потому что она закрытая и гордая, уверена ведущая.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Алла Пугачева

«Трудные для Аллы эти последние годы. Может быть, самые трудные за долгие годы жизни. Но она никогда этого не скажет, поскольку человек закрытый, мало кому теперь доверяющий. И очень гордый. И только из текстов песен мы можем понять, что сейчас у нее на душе», — сказала Прошутинская.

По ее словам, последние композиции Пугачевой звучат словно слова из молитвы: «Не беспокойся обо мне» и «Береги себя!». Ведущая уверена, что Примадонна никогда не была и не будет врагом своей Родины.

«Она долго молчала. И только в последнее время не выдержала, несколько раз оказалась неосторожна в словах... Но когда идут беспрестанные обвинения, даже самый сильный человек может сорваться. Она всегда пела только о любви, о которой, по-моему, знает все. Но самое главное — Алла полностью отдает ее тому, кого любит, жертвуют всем. Это не пафос, а правда ее жизни. И ее свобода, которую она возводит в абсолют, в этом случае становится добровольной несвободой и зависимостью», — добавила подруга певицы, комментируя ее провокационные высказывания.

Тем временем музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с изданием «Ридус» признался, что не слушает песни Аллы Пугачевой из принципа. По его словам, артистки больше для него не существует. Ее творчество, уверен эксперт, не прошло испытание временем.

«Я никаких новых песен ее не слушаю принципиально. И эту тоже не буду слушать из принципа. Этой женщины для меня больше не существует — ни как певицы, ни как человека, ни в каком-то ином качестве. Напишите, что я вообще не знаю, кто это такая», — заявил Соседов.

В свое время песни Пугачевой были интересны и новы, добавил музкритик. По его словам, многие из-за этого начали считать артистку вечной, однако она пережила свое творчество.

Фото: Шибаев/РИА Новости Эстрадная певица Алла Пугачева, 1975 год Фото: Шибаев/РИА Новости Эстрадная певица Алла Пугачева, 1975 год Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press Алла Пугачева и композитор Марк Минков (слева), 1979 год Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press Алла Пугачева и композитор Марк Минков (слева), 1979 год Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press Алла Пугачева, 1979 год Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press Алла Пугачева, 1979 год Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press Алла Пугачева, 1979 год Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press Алла Пугачева, 1979 год Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press Алла Пугачева и Евгений Болдин (справа) Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press Алла Пугачева и Евгений Болдин (справа) Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press Алла Пугачева, 1979 год Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press Алла Пугачева, 1979 год Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press Алла Пугачева, 1981 год Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press Алла Пугачева, 1981 год Фото: Николай Малышев/ТАСС Алла Пугачева, 1983 год Фото: Николай Малышев/ТАСС Алла Пугачева, 1983 год Фото: Юрий Сомов/РИА Новости Эстрадная певица заслуженная артистка РСФСР Алла Пугачева дома в Москве, 1982 год Фото: Юрий Сомов/РИА Новости Эстрадная певица заслуженная артистка РСФСР Алла Пугачева дома в Москве, 1982 год Фото: Юрий Сомов/РИА Новости Советская эстрадная певица Алла Пугачева Фото: Юрий Сомов/РИА Новости Советская эстрадная певица Алла Пугачева Фото: Юрий Сомов/РИА Новости Народная артистка РСФСР Алла Пугачева и Борис Моисеев во время выступления, 1985 год Фото: Юрий Сомов/РИА Новости Народная артистка РСФСР Алла Пугачева и Борис Моисеев во время выступления, 1985 год Фото: Борис Бабанов/РИА Новости Эстрадные певцы Алла Пугачева (слева) и Владимир Кузьмин (справа) во время выступления, 1986 год Фото: Борис Бабанов/РИА Новости Эстрадные певцы Алла Пугачева (слева) и Владимир Кузьмин (справа) во время выступления, 1986 год Фото: Игорь Михалев/РИА Новости Алла Пугачева, 1987 год Фото: Игорь Михалев/РИА Новости Алла Пугачева, 1987 год Фото: Юрий Сомов/РИА Новости Алла Пугачева и Илья Резник, 1988 год Фото: Юрий Сомов/РИА Новости Алла Пугачева и Илья Резник, 1988 год Фото: Александр Лыскин/РИА Нововсти Выступают Алла Пугачева и Сергей Челобанов Фото: Александр Лыскин/РИА Нововсти Выступают Алла Пугачева и Сергей Челобанов Фото: Юрий Абрамочкин/РИА Новости Российская эстрадная певица, продюсер, композитор, киноактриса, заслуженная артистка РСФСР, народная артистка СССР Алла Борисовна Пугачева и российский эстрадный певец Филипп Бедросович Киркоров, 1994 год Фото: Юрий Абрамочкин/РИА Новости Российская эстрадная певица, продюсер, композитор, киноактриса, заслуженная артистка РСФСР, народная артистка СССР Алла Борисовна Пугачева и российский эстрадный певец Филипп Бедросович Киркоров, 1994 год Фото: Igor Flis/Russian Look/Global Look Press Алла Пугачева и Филипп Киркоров, 1999 год Фото: Igor Flis/Russian Look/Global Look Press Алла Пугачева и Филипп Киркоров, 1999 год Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press Алла Пугачева и Филипп Киркоров, начало 2000-х Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press Алла Пугачева и Филипп Киркоров, начало 2000-х Фото: Gennadii Usoev/Russian Look/Global Look Press Алла Пугачева, 2006 год Фото: Gennadii Usoev/Russian Look/Global Look Press Алла Пугачева, 2006 год Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/Global Look Press Алла Пугачева, 2006 год Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/Global Look Press Алла Пугачева, 2006 год Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press Алла Пугачева и Максим Галкин, 2007 год Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press Алла Пугачева и Максим Галкин, 2007 год Фото: Ruslan Roschupkin/Russian Look/Global Look Press Алла Пугачева и Кристина Орбакайте, 2008 год Фото: Ruslan Roschupkin/Russian Look/Global Look Press Алла Пугачева и Кристина Орбакайте, 2008 год Фото: Anna Salynskaya/Russian Look/Global Look Press Алла Пугачева, 2009 год Фото: Anna Salynskaya/Russian Look/Global Look Press Алла Пугачева, 2009 год Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press Алла Пугачева и Максим Галкин, 2011 год Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press Алла Пугачева и Максим Галкин, 2011 год Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look Алла Пугачева, 2012 год Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look Алла Пугачева, 2012 год Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press Максим Галкин и Алла Пугачева, 2013 год Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press Максим Галкин и Алла Пугачева, 2013 год Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Алла Пугачева, 2015 год Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Алла Пугачева, 2015 год Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Алла Пугачева, 2016 год Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Алла Пугачева, 2016 год Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Алла Пугачева и Валентин Юдашкин, 2018 год Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Алла Пугачева и Валентин Юдашкин, 2018 год Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Алла Пугачева и Елена Север, 2019 год Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Алла Пугачева и Елена Север, 2019 год Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Алла Пугачева и Максим Галкин, 2021 год Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Алла Пугачева и Максим Галкин, 2021 год Фото: Социальные сети Алла Пугачева, 2024 год Фото: Социальные сети Алла Пугачева, 2024 год

«То есть не песни ее пережили, а она пережила их, как и свой успех, свою славу», — объяснил Соседов.

Вместе с тем Telegram-канал Mash сообщил, что шоумен и юморист Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) перебрался на Кипр. По данным канала, артиста накануне заметили в Лимасоле.

Как пишет Mash, на перемещения Галкина повлияло обострение ближневосточного конфликта. В публикации указано, что у артиста и его супруги Аллы Пугачевой на острове есть пентхаус, который они купили в 2017 году. По сведениям Mash, роскошные апартаменты обошлись звездной семье в €10 млн.

Канал со ссылкой на очевидцев добавил, что шоумена заметили на пути к ресторану морской кухни Pyxida. Как указал Mash, Галкин старался не привлекать к себе внимания и был взволнован.

После того как стало известно об атаке Ирана, Галкин опубликовал в Instagram (деятельность в РФ запрещена) видео, на котором со стаканом спиртного в руках пожелал удачи израильской ПВО. Он добавил, что находится в состоянии ожидания, однако не будет следить за лентой новостей. При этом он не уточнил, где находился в момент записи видео.

Большое интервью Дурова: что рассказал IT-гений?

Основатель Telegram Павел Дуров рассказал американскому журналисту Такеру Карлсону, что старается не ездить в страны, которые являются «большими геополитическими игроками». В числе таковых он назвал Китай, США и Россию.

По словам Дурова, он может посетить Штаты, но из-за повышенного внимания геополитических сил к приложению не делает этого: Telegram должен оставаться нейтральным. Крупная проблема современности — необходимость занимать сторону, что увеличивает количество угроз в мире и лишает людей взаимопонимания, пояснил он. Бизнесмен добавил, что постоянно ощущает пристальное внимание спецслужб и уверен, что все его устройства уже давно взломаны.

Фото: youtube.com/@TuckerCarlson Павел Дуров

Кроме того, бизнесмен поведал историю, как ФБР пыталось завербовать одного из инженеров мессенджера Telegram во время поездки в США. Агенты через работника соцсети хотели внедрить определенные инструменты в исходный код соцсети, чтобы создать лазейку с целью несанкционированного доступа.

«Нам уделяют слишком много внимания ФБР, службы безопасности, где бы в США мы ни находились. В прошлый раз, когда я был в США, со мной был инженер, который работает на Telegram. Сотрудники или агенты в сфере кибербезопасности попытались тайно, за моей спиной, нанять моего инженера», — отметил Дуров.

О попытке вербовки сооснователю мессенджера поведал сам сотрудник. Как считает бизнесмен, у его инженера «нет причин придумывать истории». ФБР через работника соцсети хотело внедрить определенные инструменты в исходный код Telegram, чтобы создать лазейку с целью несанкционированного доступа, констатировал Дуров.

Карлсон поинтересовался, дало бы это возможность американским властям шпионить за пользователями мессенджера. На этот вопрос предприниматель ответил утвердительно.

«Правительству США или, быть может, любому другому правительству. Бэкдор — это бэкдор, независимо от того, кто им пользуется», — заметил собеседник журналиста.

Помимо этого, Дуров признался, что у него «на банковском счете или в биткоинах уже 10 лет лежит несколько сотен миллионов долларов». При этом предприниматель не тратит их ни на недвижимость, ни на предметы роскоши — такой образ жизни, заверил он Карлсона, совсем его не прельщает. Все, что его интересует, — работа над Telegram.

Фото: youtube.com/@TuckerCarlson Павел Дуров и Такер Карлсон

«Я ничего с этим не делаю. У меня нет ни недвижимости, ни самолетов, ни яхт. Я не думаю, что такой образ жизни подходит мне. Мне нравится сосредотачиваться на том, что мы делаем с Telegram», — отметил он.

Также Дуров рассказал, что руководитель корпорации Meta (признана в России экстремистской) Марк Цукерберг пытался скопировать его идеи. Российский разработчик заявил, что это произошло более 10 лет назад. Во время той давней встречи он рассказал коллеге о текущем проекте, но чуть изменил информацию, в результате чего Цукерберг чуть не украл «поддельную» задумку.

Раскрыты новые тайны египетских пирамид

Процесс возведения египетских пирамид требовал не только невероятных усилий, но и точности расчетов, рассказал NEWS.ru директор Института гиперкомплексных систем в геометрии и физике сторонник лаборатории альтернативной истории Дмитрий Павлов. В связи с этим он допустил применение египтянами аналогов компьютерной техники.

«Лучший пример противоречия технологий, доступных для времен фараона, — это пирамиды. Во-первых, внутренняя облицовка коридоров и помещений: в некоторых из них гранит, толщина которого один метр, размер блоков также около одного квадратного метра, вес — до 80 тонн. Подогнать такие блоки друг к другу впритирку без использования компьютерной техники и совершенных методов обработки, так как гранит очень твердый, невозможно. Необходимо признавать, что внутренности ряда пирамид были выполнены с технологиями, которые не совпадают с возможностями древних египтян», — сказал эксперт.

Фото: Oliver Weiken/dpa/Global Look Press

Он также обратил внимание на внешнюю облицовку пирамид. В этом случае египтяне использовали известняк. В то же время качество шлифовки поверхности в несколько тысяч квадратных метров, по мнению Павлова, также говорит о наличии у строителей технологий, отличных от примитивных методов обработки камня.

«Вокруг некоторых пирамид есть мостовая. Это такие блоки, уложенные друг к другу, где также видна тщательная подгонка плоскостей. Больше всего ошарашивает то, что некоторые облицовочные мостовые и блоки имеют размер шесть на шесть метров по периметру, а их толщина — меньше полуметра. Положить такие плиты без специальной техники, одними веревками, палками и смекалкой нереально. Соответственно, можно сделать вывод, что были применены технологии, не совместимые с аграрным обществом», — заключил эксперт.

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