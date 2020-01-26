https://static.news.ru/photo/9108f63e-3fbf-11ea-b18c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christophe Gateau/dpa

Департамент здравоохранения столицы сообщил, что семеро госпитализированных из гостиницы гостей из Китая находятся в удовлетворительном состоянии, им поставили диагноз ОРВИ.

Уточняется, что никаких признаков как пневмонии, так и тяжёлого течения вируса у пациентов нет: проявления респираторного заболевания минимальны, а госпитализация проведена как дополнительная мера наблюдения, передаёт ТАСС.

Угрозы для жизни заболевших и оснований говорить об обострении эпидемиологической ситуации нет, — подчеркнули в департаменте.

Как писал NEWS.ru ранее, заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай рассказал об эпидемиологической обстановке поблизости от границ России. По его информации, к вечеру 25 января в приграничных с РФ китайских регионах было выявлено семь новых случаев инфицирования новым типом коронавируса 2019-nCoV.