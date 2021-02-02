Признаки шпионских программ выявили в приложениях для очистки памяти

https://static.news.ru/photo/c4ffcf28-6537-11eb-82ff-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Специалисты Роскачества выявили в популярных приложениях для очистки памяти телефона признаки шпионских программ. Также были обнаружены запросы на доступ и слишком большое количество рекламы.

Эксперты проанализировали 60 популярных приложений, предназначенных для устройств на базе Android. Они высказали мнение, что в Google Play Маркете риск столкнуться с мошенническими программами гораздо выше. По результатам проверки были обнаружены два приложения, в которых следы шпионских программ были наиболее явными.

Наиболее частым негативным моментом стало наличие большого количества рекламы, вплоть до затруднения использования приложения, были отмечены также минусы в виде избыточных запросов доступа к различным функциям смартфона и подозрительного «интереса» приложений к окружающей Wi-Fi сети, — рассказали в Роскачестве.

Отключить рекламу можно было только в 4% случаев. В подавляющем большинстве приложений реклама мешала настолько, что пользователь мог случайно на неё нажать, и неизвестно, куда ведёт скрипт баннера.

Кроме того, некоторые приложения действительно «прослушивают» сеть. Так Cleaner Ultimate — Battery Saver booster & cleaner, Super Power Cleaner, Clear Cache & Speed Up Phone и другие требуют доступ к таким функциям телефона, как съёмка фото и видео, запись звука через диктофон. Некоторые также требуют предоставить им доступ к геолокации.

Наиболее серьёзное подозрение вызвали две программы — Speed Cleaner — Phone Booster & Battery Saver и Phone Cleaner — Clean Ram & Junk Cleaner & Booster, которые запрашивают полный пакет доступов, в том числе к контактам и управлению звонками. В организации поясняют, что такие избыточные доступы являются признаками «шпионских программ».

Специалисты советуют скачивать приложения только из официальных магазинов, обращать внимание на отзывы пользователей и ответы разработчиков, а также на доступы, которые программа запрашивает при установке. Кроме того, стоит не забывать использовать антивирус на устройствах.

Ранее NEWS.ru писал, что специалист по информационной и компьютерной безопасности Сергей Вакулин рассказал о том, опасно ли привязывать свою банковскую карту к различным приложениям и может ли это стать причиной кражи денег.