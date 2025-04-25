«Признак блуда»: учителей в России предостерегли от выпускных В Екатеринбурге мать школьника попросила учителей игнорировать выпускные

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мать школьника лицея № 8 в Екатеринбурге попросила учителей игнорировать выпускные фразой «бокал вина — признак блуда», пишет портал E1. По данным источника, женщина отметила, что педагогам разрешили присутствовать только на официальной части праздника. Встречи в беседках и кафе родители призвали не посещать.

Запретили ходить и на мероприятия, где могут увидеть учителя за распитием напитков. В ресторанах нужно вести себя подобающе, бокал вина — уже признак блуда, — говорится в статье.

В департаменте образования объяснили, что вручение аттестатов проходит в самой гимназии, а мероприятия за пределами учебного заведения являются инициативой родителей, к которой учителя не имеют отношения. В ведомстве добавили, что директор лицея имеет право рекомендовать учителям не посещать такие мероприятия. Однако строгих запретов не существует.

Ранее в Минпросвещения России сообщили, что последние звонки в школах страны в 2025 году состоятся 24 мая. Выпускные пройдут 28 июня после экзаменов. В рамках мероприятий в образовательных учреждениях запланированы церемонии поднятия государственного флага, исполнения гимна РФ, а также чествования многодетных семей. Ожидается и выступление участников СВО.