Призеры российских соревнований могут получить льготы на поступление в вузы Депутат Баталова: призерам российских соревнований дадут льготы для поступление в вузы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Призерам внутрироссийских спортивных соревнований дадут возможность поступать в высшие спортивные учебные заведения без экзаменов, сообщила «Парламентской газете» член комитета по физкультуре и спорту Рима Баталова. Уже подготовлен соответствующий законопроект. По сути, новые льготы будут дополнять уже существующие, благодаря которым на бесплатное поступление могли рассчитывать победители международных соревнований.

Как рассказал изданию депутат Госдумы Дмитрий Пирог, государство планирует поддержать спорт в условиях санкций и снятия российских спортсменов с международных турниров с помощью развития национальных турниров и их перехода на международный уровень. К успешным российским турнирам он относит Всероссийскую спартакиаду по летним видам спорта и Паралимпийские игры «Мы вместе. Спорт».

В феврале МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях. Пирог напомнил, что профессиональные теннисные ассоциации ATP и WTA лишили Уимблдон рейтинговых очков за исключение россиян из турнира.

Парадоксально, но именно профессиональный спорт, построенный на бизнесе, сегодня сохраняет приверженность принципам честной борьбы, несмотря на национальность атлетов, — отметил депутат.

Биатлонист Александр Тихонов ранее одобрил требование экс-главы комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена допустить россиян к международным соревнованиям. Он отметил, что в большом спорте важна конкуренция и российские спортсмены могут ее составить. Он также заявил, что необходимо подать в суд на спортивные организации, решившие отстранить российских спортсменов от международных соревнований.