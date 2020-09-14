Прививку от гриппа сделали 5% россиян

https://static.news.ru/photo/ec6e813e-f715-11ea-8718-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Более 7,3 млн человек, или 5% от численности населения РФ, сделали прививку от гриппа.

Вакцинация против гриппа проводится во всех субъектах страны. На 37-й неделе 2020 года, с 7 по 13 сентября, в России уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями оценивался как низкий. Под ОРВИ подразумеваются болезни, вызванные респираторными вирусами негриппозной этиологии (вирусами парагриппа, аденовирусами, РС-вирусами и др.), уточняют в Роспотребнадзоре.

По информации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), активность вирусов гриппа в странах Европейского региона в настоящее время находится на межэпидемическом уровне, — добавили в ведомстве.

Роспотребнадзор ведёт мониторинг ситуации с заболеваемостью в России.

Как писал NEWS.ru ранее, специалисты ожидают повышения заболеваемости коронавирусом в России в ноябре 2020 года. По словам замдиректора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова, определить, на какой срок вакцина от коронавируса способна защитить человека от заражения, можно будет как раз через два месяца.