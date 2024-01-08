«Привет Фридману»: что известно о сливе данных 38 млн клиентов «Альфы» BRIEF: украинские хакеры опубликовали полную клиентскую базу Альфа-Банка

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Хакеры из украинской группировки Kiborg заявили, что выложили в открытый доступ полную клиентскую базу Альфа-Банка. Как отреагировал банк и что угрожает клиентам?

Что известно о взломе Альфа-Банка украинскими хакерами

Как сообщает Telegram-канал «Лобушкин молнит», в результате действий со стороны украинских хакеров из группировки Kiborg в открытом доступе оказались данные полной клиентской базы Альфа-Банка. Сам взлом финансово-кредитной организации произошел еще осенью 2023 года, утверждается на официальной сайте группировки.

«Украинские хакеры из группировки Kiborg выложили в открытый доступ полную клиентскую базу Альфа-Банка. Доступ к этим данным хакеры получили в октябре 2023 года», — пишет Telegram-канал со ссылкой на соответствующее сообщение хакеров.

Информацию об утечке данных клиентов Альфа-Банка подтверждает Telegram-канал BRIEF. Как уточняется в публикации, речь идет о 38 млн человек, чьи номера телефонов, карт, счетов и дат рождения оказались в открытом доступе.

«В результате взлома украинскими хакерами базы данных Альфа-Банка в свободный доступ утекли данные 38 млн клиентов. В утечке содержатся номера телефонов, карт и счетов пользователей, их даты рождения. Доступ к этим данным хакеры получили в октябре 2023 года», — сообщает BRIEFF.

Как пишет Telegram-канал Marketoverview, 8 января украинские хакеры опубликовали «115 217 571 строку, содержащую данные около 38 млн физлиц и юрлиц-клиентов Альфа-Банка». Уточняется, что клиентская база «имеет записи с 2004 года».

Сами хакеры в своем сообщении обратились к бизнесмену и сооснователю Альфа-Банка Михаилу Фридману.

«Передаем привет службе безопасности Альфа-Банка и лично Михаилу Фридману. Раньше мы смогли дозвониться до него, и тот прокомментировал взлом клиентской базы банка словами: „Ну, пусть“. Возможно, когда-нибудь он будет более благосклонен к разговору с нами», — говорится в обращении Kiborg.

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Когда появились первые сообщения о взломе

Информация о взломе клиентской базы Альфа-Банка появилась в октябре прошлого года. Тогда Telegram-канал Marketoverview сообщал, что в открытый доступ могли попасть данные 30 млн клиентов финансово-кредитной организации.

«Украинские хакерские группировки Kiborg и NLB взломали базу Альфа-Банка. Заявляется, что получены данные 30 млн клиентов „Альфы“, в которых содержатся персональные данные: ФИО, дата рождения, номер счета, телефон и „другие интересные данные“», — отмечалось в сообщении источника.

Marketoverview уточнял, что в качестве подтверждения хакеры выложили в открытый доступ базу из 44 тыс. клиентов.

«Также в релизе выложены скрины с данными, предположительно, Михаила Фридмана, его сына Александра Ожельского, Артемия Лебедева, Тимати и Басты», — писал Telegram-канал.

Что заявляли в Альфа-Банке

В октябре прошлого года, когда в СМИ начала распространяться информация о взломе украинскими хакерами Альфа-Банка, в финансово-кредитной организации опровергли эти сведения.

«Это фейк, данные клиентов банка в безопасности. Личные данные в материале скомпилированы из нескольких случайных номеров. В течение года многие российские компании сталкивались с многочисленными вбросами о „взломах“ своих баз», — заявляли в пресс-службе Альфа-Банка в октябре.

Информацию об утечке от 8 января текущего года в Альфа-Банке пока не прокомментировали.

Что будет с клиентами Альфа-Банка в случае взлома базы данных

Telegram-канал «неДума» подчеркивает, что в случае столь масштабной утечки личных данных клиенты Альфа-Банка могут столкнуться с многочисленными звонками мошенников с Украины и из других стран.

«Если Альфа-Банк действительно так люто взломан, что утекла вся клиентская база, советуем клиентам готовиться к аду звонков и разводок», — пишет Telegram-канал.

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