Приступ Анисимова, подвиг хирурга, сокровища Цинь: что будет дальше

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Global Look Press, legion-media.ru

Госпитализация актера Московского академического театра сатиры Кирилла Анисимова после знакомства с новым художественным руководителем Евгением Герасимовым, подвиг российского военно-полевого хирурга, закрывшего своим телом вход в палатку с прооперированными бойцами, обнаружение 16 тонн сокровищ в мавзолее первого императора Китая Цинь Шихуанди — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Почему актер Театра сатиры слег после знакомства с новым худруком

Сердечный приступ произошел у артиста Московского академического театра сатиры Кирилла Анисимова во время представления нового художественного руководителя Евгения Герасимова. По данным MK.RU, во время «небольшого непонимания» на собрании труппы мужчина почувствовал себя плохо и начал сползать с кресла.

Кирилла Анисимова подхватили коллеги и аккуратно опустили на пол. По данным СМИ, врачи оказали актеру первую помощь, а после госпитализировали его.

Сам артист в беседе с NEWS.ru подтвердил, что после собрания в Театре сатиры ему действительно стало плохо. По словам артиста, его увезли в реанимацию, где взяли все необходимые анализы. К настоящему моменту актера перевели в обычную палату.

«Сейчас все хорошо. Мне действительно стало плохо, и меня отвезли в больницу на скорой. Я был в реанимации, меня осмотрели. Сознание не терял. Меня осмотрели, УЗИ показало, что с сердцем все хорошо, анализы вроде хорошие, то есть инфаркт сняли, как и предынфарктное состояние. Сейчас перевели в обычную палату, будут наблюдать», — рассказал Анисимов.

Если все будет хорошо, то выписки стоит ожидать 11 июня, добавил актер. Он также признался, что не застал конфликта в Театре сатиры.

«Я думаю, что мне стало плохо из совокупности многих факторов — было душно, я не поел, мало спал, и ситуация все равно была стрессовая», — добавил Анисимов.

О назначении Герасимова в Театр сатиры стало известно из сообщения на портале правительства Москвы. После вступления в должность он заявил, что Театр сатиры нуждается в перезагрузке. По его словам, необходимо вернуться к истокам — постановкам, сделавшими театр уникальным и сформировавшими его уникальный стиль. В этом сложностей не будет, отметил Герасимов.

«В Театре сатиры, я считаю, нужно сделать перезагрузку и вернуться к истокам театра и постановкам, которые сделали его уникальным и сформировали такой стиль, что его не перепутаешь ни с каким другим театром», — объяснил он.

В разговоре с NEWS.ru Герасимов добавил, что планирует изучить, насколько загружена труппа. Он утверждает, что многие артисты исполняют очень мало ролей и практически не выходят на сцену. Худрук планирует изучить актеров, которые «находятся в бедственном положении», и решить их судьбу.

«Сегодня было много выступлений о том, что многие артисты очень мало играют, практически не выходят на сцену. Буду изучать, кто не играет, кто находится в бедственном положении, насколько едина эта труппа. Сегодня звучали разные голоса по этому поводу. Буду общаться с людьми, чтобы понимать, в каком направлении решать эти вопросы», — уточнил он.

Фото: Persona Stars/legion-media.ru Кирилл Анисимов

Что известно о подвиге военно-полевого хирурга на СВО

Председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева на Петербургском международном экономическом форуме поделилась историей, которая особенно ее потрясла: российский военно-полевой хирург закрыл своим телом вход в палатку, где лежали только что прооперированные бойцы ВС РФ.

«Последняя история, которая как-то меня особо потрясла, это когда наш военно-полевой хирург, который прооперировал только что семь спецназовцев, они лежали в медицинской палатке, и летел дрон. Этот хирург, который мог, безусловно, спасти свою жизнь, принимает решение и закрывает своим телом вход в эту палатку. Он погибает сам, но он спасает семь жизней молодых парней», — рассказала Цивилева.

Глава организации на ПМЭФ напомнила, что одним из направлений работы фонда «Защитники Отечества» является увековечивание памяти героев СВО. По мнению Цивилевой, участники спецоперации своим примером действительно вдохновляют людей, а их подвиги помогают прийти к пониманию основ нравственности человека. Она считает, что встречи с такими людьми заставят каждого задуматься о том, что лежит в основе человеческих взаимоотношений.

Цивилева рассказала, что «Защитники Отечества» на форуме подписали соглашения с Российским военно-историческим обществом (РВИО), а также главой исполнительного комитета Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» (МАСС) Геннадием Гусельниковым. Цель — увековечить память о героях СВО и патриотическое воспитание детей и молодежи.

«Защитники» открыли в Ярославле музеи с военными экспонатами прямо с передовой. Там представлено много экспонатов «из-за ленточки», личные вещи бойцов, обмундирование и образцы вооружения. Там есть такие вещи, как «роза Донбасса», их куют кузнецы в ДНР из гильз и осколков, и шевроны из Шебекино с девизом «Шебекино не склоняется». Другой проект «Герои села» действует в провинции, первая выставка была открыта в Великих Луках.

1 июня Цивилеву принял президент РФ Владимир Путин. Он поздравил ее с годовщиной начала работы фонда, созданного по его инициативе. На сегодняшний день в нем работают более 3,5 тысячи человек. Цивилева рассказала президенту о проблемах, с которыми сталкиваются ветераны СВО.

«У нас до сих пор [имеющие] статус «частные военные компании» и «защитники Донбасса» не получают [статус] инвалидов боевых действий, то есть они не проходят военно-врачебные комиссии. Они получают именно инвалидность по общему заболеванию, что тоже является формой несправедливости и, соответственно, недостаточных выплат», — подчеркнула она.

Глава фонда отметила, что указания президента позволили в кратчайшие сроки одобрить и провести через Госдуму закон об обеспечении средствами передвижения инвалидов СВО. Президент обещал помочь и с другими вопросами.

На своих информационных ресурсах «Защитники Отечества» регулярно рассказывают о героях СВО: например, в январе героем ролика стал ветеран СВО врач-хирург Петр Хабаров из Якутии, а в мае — снайпер из Магаданской области Богдан Атласюк с позывным Шутер, которому фонд помог добиться положенных выплат, льгот и лечения.

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Что за сокровища нашли возле «Терракотовой армии» в Китае

В мавзолее первого императора Китая Цинь Шихуанди был обнаружен 16-тонный саркофаг с сокровищами, которые, вероятно, принадлежали его сыну принцу Гао, сообщил портал Arkeonews. В гробнице на глубине 16 метров археологи нашли различные ценности, такие как оружие, доспехи, нефрит, золотые и серебряные верблюды, кухонная утварь и шесть тысяч бронзовых монет.

Ученые предполагают, что захоронение может принадлежать самому принцу Гао, другим наследникам или высокопоставленному воину. Саркофаг был найден у «Терракотовой армии», где находится более 8,1 тысячи статуй из терракоты представителей китайской армии и их лошадей.

Цинь Шихуанди был первым императором Китая. Он унаследовал трон отца в 30 лет и поставил перед собой грандиозную цель — объединить всю Поднебесную. Правитель выполнял задачу ударными темпами: его войска покоряли соседние княжества одно за другим. Китайские хронисты пишут, что Шихуанди на протяжении всей жизни был одержим идеей бессмертия. Его раздражали разговоры о «бренности человеческого бытия», поэтому он неоднократно поручал подданным найти снадобье, дарящее вечную жизнь.

Семь лет назад китайские археологи нашли тому документальное подтверждение. В провинции Хунань во время раскопок специалисты наткнулись на коллекцию бамбуковых дощечек с различными указами монарха. Чиновники и жители Поднебесной должны были искать эликсир бессмертия и передавать все данные в столицу.

В 210 году до н. э. Шихуанди скончался, не получив желаемого снадобья. Причиной его смерти ученые называют отравление пилюлями с ртутью. Правитель употреблял их по совету придворных алхимиков. Те считали, что этот металл — непременный компонент эликсира.

Именно ртуть стала главной причиной, из-за которой специалисты до сих пор не могут попасть в погребальную камеру правителя. В 2020-м исследователи косвенно подтвердили этот факт: замеры показали, что концентрация вещества в непосредственной близости от усыпальницы в разы выше допустимой нормы.

Гробница Шихуанди известна тем, что ее охраняет армия из 6000 терракотовых воинов в натуральную величину. Его гробница — крупнейший в мире мавзолей, занимающий 22 квадратных мили, большую ее часть еще предстоит раскопать из-за опасений по поводу ущерба от сейсмической активности и мародеров.

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