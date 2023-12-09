Приставы «отщипнули» у чиновников более 12 млрд рублей в пользу государства ФССП перевела в бюджет РФ 12,5 млрд рублей из необоснованных доходов чиновников

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Судебные приставы в 2023 году перевели в бюджет России 12,5 млрд рублей, которые по решению прокуратуры были взысканы с необоснованных доходов чиновников, сообщили ТАСС в пресс-службе ФССП. Речь идет о доходах, которые не получили легального подтверждения.

За 10 месяцев 2023 года в рамках исполнительных производств об обращении в доход РФ денежных средств, законность получения которых не подтверждена (в том числе денежной суммы, эквивалентной стоимости имущества, подлежащего обращению в доход государства), находившихся на исполнении в территориальных органах ФССП России, взыскано и перечислено в доход государства порядка 12,5 млрд рублей, — сказали в ФССП.

Помимо этого, чиновники лишились около 1,2 млрд ценных бумаг, свыше трех тысяч объектов недвижимости, 1,5 тысячи движимого имущества, включая автомобили и предметы роскоши.

Ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин сообщил, что имущество бывшего заместителя министра культуры РФ Ольги Яриловой, обвиняемой в злоупотреблении должностными полномочиями, было арестовано. Его стоимость оценивается в 39 млн рублей. Бывшая чиновница закрыла глаза на присутствие коммерческой компании — музей мороженого в Москве — в государственной программе «Пушкинская карта».